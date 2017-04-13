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Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:17:32

  • 1 Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?
    1 | 24

    Barcelona'nın gelecek sezonki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu.

     

  • 2 Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?
    2 | 24

    İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler listesi:

  • 3 Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?
    3 | 24

    Andre ter Stegen - Kalacak: Barcelona’nın kuşkusuz kaledeki vazgeçilmezi. Zaman zaman hatalar yapsa da hala çok genç ve öğrenmeye devam ediyor.

  • 4 Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?
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    Rafinha Alcantara - Tehlikede: Yaşadığı sık sakatlıklar performansını yeterince ortaya koyamamasına neden oldu. Ritmini bulması da zaman alıyor. Durumu kritik isimlerden.

  • 5 Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?
    5 | 24

    Jasper Cillessen - Kalacak: Hollandalı iyi bir yedek. Şans bulduğu maçlarda da kalede sağlam durduğunu gösterdi.

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