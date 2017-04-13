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Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:47:24

  • 1 Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
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    HABERTÜRK SPOR

    Trabzonspor’un Tolgay Arslan aşkı bitmek bilmiyor...

  • 2 Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
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    Fırtına, Beşiktaş’a gitmeden önce de çok istediği 27 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklifle Kartal’ın kapısını çalmayı planlıyor...

  • 3 Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
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    Genç yetenekleri Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ile nikah tazeleyen Fırtına’nın Yusuf Erdoğan ile henüz masaya oturmaması dikkat çekmişti.

  • 4 Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
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    Yanal’ın da Yusuf’la ilgili yönetime olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmaması kafaları iyice karıştırırken, olayın arkasından Tolgay Arslan çıktı...

  • 5 Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
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    Bordo-Mavili yönetimin sezon sonunda tekrar Beşiktaş ile görüşeceği ve Tolgay’a karşılık Yusuf Erdoğan’ı teklif edeceği belirtildi.

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