AVRUPA LİGİ HABERLERİ
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
FUTBOL
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
Kirayı bile ödeyememiş!
FUTBOL
Kirayı bile ödeyememiş!
Gözyaşlarına boğuldu
FUTBOL
Gözyaşlarına boğuldu
Yılın takası!
FUTBOL
Yılın takası!
Arda Turan'a büyük şok!
FUTBOL
Arda Turan'a büyük şok!
Yenge duyurdu! Ayrılık...
FUTBOL
Yenge duyurdu! Ayrılık...
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
FUTBOL
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
FUTBOL
Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
Bakan Özhaseki'den Kayseri'ye ziyaret
FUTBOL
Bakan Özhaseki'den Kayseri'ye ziyaret
Manchester United, Anderlecht'e konuk oluyor
FUTBOL
Manchester United, Anderlecht'e konuk oluyor
Trabzon o yıldızın peşinde!
FUTBOL
Trabzon o yıldızın peşinde!
Biyonik Skrtel!
FUTBOL
Biyonik Skrtel!
Aziz Yıldırım'a hakaret eden...
FUTBOL
Aziz Yıldırım'a hakaret eden...
"Tarih yazdık"
FUTBOL
"Tarih yazdık"
ÖNE ÇIKANLAR
Anderlecht - Manchester United
FUTBOL

Anderlecht - Manchester United, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anderlecht ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşıyor. Peki Anderlecht - Manchester United, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:57:12 Güncelleme: 11:12:34

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Anderlecht ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Ligi 5'inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Kırmızı Şeytanlar, ligde şampiyonluk yarışından koptu ve gözünü kupaya dikti. Peki, Anderlecht - Manchester United, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ANDERLECHT - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlıyor.

Anderlecht, sürprize imza atacak bir skor ile sahadan ayrılarak İngiltere'ye avantajlı gitmek istiyor.

Geçtiğimiz yıl başarısız bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Manchester United, bu yıl da Premier Lig'de aradığını bulamadı.

Ligde lider Chealsea'nin 18 puan gerisinde 5. sırada bulunan Jose Mourinho'nun öğrencileri UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırarak kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmak ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı hedefliyor.  Sürprize izin vermek istemeyen Kırmızı Şeytanlar Belçika'dan tur için avantajlı dönmenin peşinde. 

Anderlecht - Manchester United maçı 13 Nisan Perşembe (bugün) saat 22.05'te başlayacak. Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanacak maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch, Stefan Lupp yapacak. Karşılaşma Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

ANDERLECHT

UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'nda başlayan Anderlecht,  Fransa'dan Saint-Etienne, Almanya'dan Mainz 05, Azerbaycan'dan Qabala takımlarıyla eşleşti. Saint-Etienne ve Mainz ile liderlik mücadelesi veren Anderlecht, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 11 puanla Saint-Etienne'nin ardından 2'nci olan Anderlecht 2. turda Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile eşleşti. İlk maçı sahasında 2-0'la geçen Belçika temsilcisi deplasmanda 3-1 mağlup olsa da dış sahada attığı golün avantajı ile 3'üncü tura yükselmeyi bildi. 3.turda Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL Nicosia ile eşleşen Anderlecht ilk maçı deplasmanda 1 - 0 ile geçti. Sahasındaki maçı da aynı skorla kazanan Belçika ekibi çeyrek finalde Manchester United ile eşleşti.

Anderlecht 3 - 1 Qabala Azerbaycan 2. Maçlar

Saint-Etienne 1 - 1 Anderlecht

Mainz 05 1 - 1 Anderlecht

Anderlecht 6 - 1 Mainz 05

Qabala 1 - 3 Anderlecht

Anderlecht 2 - 3 Saint-Etienne

İKİNCİ TUR

Anderlecht 2 - 0 Zenit St. Petersburg

Zenit St. Petersburg 3 - 1 Anderlecht

ÜÇÜNCÜ TUR

APOEL Nicosia 0-1 Anderlecht

Anderlecht 1-0 APOEL Nicosia

MANCHESTER UNİTED

Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Manchester United Premier Lig'deki başarısız geçen sezonun ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösterilen Manchester United grup aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk'la birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Grubun tartışmasız favorisi olarak gösterilen Manchester United, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu Fenerbahçe'nin ardından 2'nci sırada tamamladı. 2'inci turda C Grubu'nu lider bitiren Saint-Etienne ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar evindeki maçta 3-0'lık skorla fişi çekti. Deplasmandaki maçı da 1-0 kazanan United 3'üncü tura yükseldi.

Bu turda Rusya'dan Rostov ile eşleşen Manchester United beklenenin aksine turu çok zor elde etti. Rusya'daki maçta 1-1'lik skoru elde eden Kırmızı Şeytanlar evindeki maçı ise 1-0 kazandı.

Feyenoord 1 - 0 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Zorya Luhansk

Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United

Manchester United 4 - 0 Feyenoord

Zorya Luhansk 0 - 2 Manchester United

İKİNCİ TUR

Manchester United 3 - 0 Saint-Etienne

Saint-Etienne 0 - 1 Manchester United

ÜÇÜNCÜ TUR

Rostov 1 - 1 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Rostov

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Andrew Cole'e böbrek nakli yapıldı!
FUTBOL

Cole'e böbrek nakli yapıldı!
Günün transfer haberleri (06.04.2017)
FUTBOL

Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
Chelsea: 1 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Chelsea şeytanı dize getirdi!
Mourinho'dan Chelsea taraftarına cevap!
FUTBOL

Mourinho'dan cevap!