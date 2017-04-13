UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Anderlecht ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Ligi 5'inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Kırmızı Şeytanlar, ligde şampiyonluk yarışından koptu ve gözünü kupaya dikti. Peki, Anderlecht - Manchester United, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ANDERLECHT - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlıyor.

Anderlecht, sürprize imza atacak bir skor ile sahadan ayrılarak İngiltere'ye avantajlı gitmek istiyor.

Geçtiğimiz yıl başarısız bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Manchester United, bu yıl da Premier Lig'de aradığını bulamadı.

Ligde lider Chealsea'nin 18 puan gerisinde 5. sırada bulunan Jose Mourinho'nun öğrencileri UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırarak kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmak ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı hedefliyor. Sürprize izin vermek istemeyen Kırmızı Şeytanlar Belçika'dan tur için avantajlı dönmenin peşinde.

Anderlecht - Manchester United maçı 13 Nisan Perşembe (bugün) saat 22.05'te başlayacak. Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanacak maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch, Stefan Lupp yapacak. Karşılaşma Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

ANDERLECHT

UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'nda başlayan Anderlecht, Fransa'dan Saint-Etienne, Almanya'dan Mainz 05, Azerbaycan'dan Qabala takımlarıyla eşleşti. Saint-Etienne ve Mainz ile liderlik mücadelesi veren Anderlecht, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 11 puanla Saint-Etienne'nin ardından 2'nci olan Anderlecht 2. turda Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile eşleşti. İlk maçı sahasında 2-0'la geçen Belçika temsilcisi deplasmanda 3-1 mağlup olsa da dış sahada attığı golün avantajı ile 3'üncü tura yükselmeyi bildi. 3.turda Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL Nicosia ile eşleşen Anderlecht ilk maçı deplasmanda 1 - 0 ile geçti. Sahasındaki maçı da aynı skorla kazanan Belçika ekibi çeyrek finalde Manchester United ile eşleşti.

Anderlecht 3 - 1 Qabala Azerbaycan 2. Maçlar

Saint-Etienne 1 - 1 Anderlecht

Mainz 05 1 - 1 Anderlecht

Anderlecht 6 - 1 Mainz 05

Qabala 1 - 3 Anderlecht

Anderlecht 2 - 3 Saint-Etienne

İKİNCİ TUR

Anderlecht 2 - 0 Zenit St. Petersburg

Zenit St. Petersburg 3 - 1 Anderlecht

ÜÇÜNCÜ TUR

APOEL Nicosia 0-1 Anderlecht

Anderlecht 1-0 APOEL Nicosia

MANCHESTER UNİTED

Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Manchester United Premier Lig'deki başarısız geçen sezonun ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösterilen Manchester United grup aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk'la birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Grubun tartışmasız favorisi olarak gösterilen Manchester United, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu Fenerbahçe'nin ardından 2'nci sırada tamamladı. 2'inci turda C Grubu'nu lider bitiren Saint-Etienne ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar evindeki maçta 3-0'lık skorla fişi çekti. Deplasmandaki maçı da 1-0 kazanan United 3'üncü tura yükseldi.

Bu turda Rusya'dan Rostov ile eşleşen Manchester United beklenenin aksine turu çok zor elde etti. Rusya'daki maçta 1-1'lik skoru elde eden Kırmızı Şeytanlar evindeki maçı ise 1-0 kazandı.

Feyenoord 1 - 0 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Zorya Luhansk

Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United

Manchester United 4 - 0 Feyenoord

Zorya Luhansk 0 - 2 Manchester United

İKİNCİ TUR

Manchester United 3 - 0 Saint-Etienne

Saint-Etienne 0 - 1 Manchester United

ÜÇÜNCÜ TUR

Rostov 1 - 1 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Rostov