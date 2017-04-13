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Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da golcü bir kimlik ortaya koydu

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:07:54 Güncelleme: 11:10:32

Bordo-mavililer, ligde 27 hafta sonunda 31 gol kaydederek, maç başına 1,15 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Karadeniz ekibi, Medical Park Arena'da ise 5 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, yeni stadında en farklı skorlu galibiyeti, oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti.

Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor'un, yeni stadında tek gol atamadığı karşılaşma 0-0'lık Aytemiz Alanyaspor maçı oldu.

CASTILLO'YA YARADI
Ligin ilk yarısında performansıyla eleştirilen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'ya yeni stat yaradı. İlk yarıda hiç gol atma başarısı gösteremeyen ve eleştirilerin odağında bulunan Castillo, Gaziantepspor ile oynanılan açılış maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Son oynanan Beşiktaş maçında da bir gol atan Kolombiyalı oyuncu, 3 kezle, takımı adına Medical Park Arena'da en fazla skor üreten isim unvanını aldı.

Gaziantepspor maçında takımının Medical Park Arena'da tarihe geçen ilk golünü atan Castillo'nun forması Trabzonspor Müzesi'ne konuldu.

6 OYUNCUNUN GOLÜ VAR
Medical Park Arena'da Trabzonspor formasıyla 6 oyuncu gol attı. Üç gol atan Castillo'nun yanı sıra, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ikişer, Uğur Demirok, Dame N'Doye ve Hugo Rodallega da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

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