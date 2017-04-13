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Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:10:58

  • 1 Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu
    1 | 18

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 3-2 mağlup oldu. 

  • 2 Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu
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    12 Nisan Çarşamba günü oynanması gereken karşılaşma Borussia Dortmund takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası 13 Nisan'a ertelenmişti.

  • 3 Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu
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    Karşılaşma sonrasında Dortmund'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin, yapılan terör saldırısı hakkında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak şu ifadelere yer verdi:

  • 4 Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu
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    "Doğru kelimeleri bulmak çok zor. Terör buraya hep uzaktı ama dün akşam itibariyle terörün ne olduğunu anladık."

  • 5 Nuri Şahin gözyaşlarına boğuldu
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    "Sahaya gelene kadar futbolu düşünmedim. Aslında ne olduğunu eve geldiğimde eşim ve oğlunun kapı önünde beni beklediğini görünce anladım."

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