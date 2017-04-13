AVRUPA LİGİ HABERLERİ
13 NİSAN 2017
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Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:56:20

  • 1 Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
    1 | 34

    Siyah-Beyaz kalplerin tam orta yerinde büyük bir yangın var bu gece, alevler içinde...

  • 2 Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
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    Avrupa Ligi’nde mutlu sona ‘3 adım’ kala, şimdi sıra geldi Lyon’a. Kartal, çeyrek final ilk maçında Fransa’da sahne alacak...

  • 3 Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
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    22.05’te kalpler Beşiktaş’la çarpacak. Çıldırt bizi, delirt bizi Kartalım; o stadı başlarına yıkalım...

     

  • 4 Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
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    Temsilcimizde Quaresma sakatlığı, Aboubakar ise cezası nedeniyle sahada olamayacak.

     

  • 5 Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
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    Ev sahibinde ise Nkolou ve Gonalons maçta forma giyemeyecek.

     

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