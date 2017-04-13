FUTBOL
Lyon-Beşiktaş (maç öncesi gelişmeler)
13 Nisan 2017 Perşembe, 15:56:20 | Güncelleme: 16:15:09
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Siyah-Beyaz kalplerin tam orta yerinde büyük bir yangın var bu gece, alevler içinde...
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Avrupa Ligi’nde mutlu sona ‘3 adım’ kala, şimdi sıra geldi Lyon’a. Kartal, çeyrek final ilk maçında Fransa’da sahne alacak...
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22.05’te kalpler Beşiktaş’la çarpacak. Çıldırt bizi, delirt bizi Kartalım; o stadı başlarına yıkalım...
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Temsilcimizde Quaresma sakatlığı, Aboubakar ise cezası nedeniyle sahada olamayacak.
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Ev sahibinde ise Nkolou ve Gonalons maçta forma giyemeyecek.
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Bu sezon Avrupa’daki gururumuz olan Beşiktaş, çıktığı 10 karşılaşmada sadece 1 yenilgi aldı.
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Şampiyonlar Ligi’nde Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Kartal; 6 maçta sadece Kiev’den eli boş dönmüştü.
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Avrupa Ligi’nde ise Hapoel Beer-Sheva’yı 2 maçta da deviren temsilcimiz, Olympiakos’u ise 1-1 ve 4-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
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FRANSA'DA GÜLEMEDİK
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Fransız takımları ile 6 kez karşılaştı.
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İnönü’de yenilmeyen Kartal, Fransa’da oynadığı 3 maçı da kaybetti.
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1994-95’te Kupa Galipleri Kupası’nda Auxerre’e 2-2 ve 2-0’la elenen Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi’nde 1997-98’de İstanbul’da 3-1 yendiği PSG’ye deplasmanda 2-1, 2007-08’de ise evinde 2-1 yendiği Marsilya’ya Fransa’da 2-0 yenilmişti.