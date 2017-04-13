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Ajax - Schalke 04
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Ajax - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax ile Schalke 04 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşıyor. Peki zorlu Ajax - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:16:07 Güncelleme: 17:15:54

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmaları bugün start alıyor. Çeyrek final karşılaşmalarından biri de Ajax ile Schalke 04 arasında oynanacak. Çeyrek finalde birbirini saf dışı bırakmak isteyen iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Peki zorlu Ajax - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

AJAX - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Ajax ile Schalke 04 karşılaşacak. Ajax'ta hedef kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak net bir skor elde etmek.

Eski ihtişamındandan uzak olan Ajax bu yıl kupada final oynamak ve kupayı müzesine götürmek istiyor.

Almanya'nın köklü takımlarından Schalke 04'te de hedef kupayı müzeye götürmek. Schalke, Zorlu Ajax deplasmanından gol ve ya goller atarak avantajlı bir skorla evine dönmenin hesaplarını yapıyor.

13 Nisan Perşembe Günü (bugün) saat 22.05'te başlayacak karşılaşma Tivibuspor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Amsterdam Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov, Tikhon Kalugin yapacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

AJAX

Geçtiğimiz yıl başarısız bir kupa serüveni yaşayan ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu gruptan çıkamayan Ajax, bu yıl kupadan umutlu. UEFA Avrupa Ligi'ne G Grubu'nda başlayan Ajax, grubu lider tamamlamayı bildi. İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile liderlik yarışına giren Ajax 4 galibiyet, 2 beraberlikle grupta 14 puan toplamayı başardı. 2'nci turda Legia Varşova ile eşleşen Ajax deplasmandaki maçtan 0-0'la dönerek turu evine bıraktı. Amsterdam Arena'daki mücadelede rakibini 1-0 ile geçen Ajax 3'üncü tura yükseldi. Bu turda Kopenhag ile eşleşen Ajax deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek namağlupluk serisini yitirdi. Ancak Hollanda'daki maçta rakibini 2-0'la geçen Ajax çeyrek finalde Schalke 04'ün rakibi oldu. İşte Ajax'ın oynadığı maçlar ve aldığı skorlar...

UEFA AVRUPA LİGİ G GRUBU

1.MAÇ : Panathinaikos 1 - 2 Ajax

2.MAÇ : Ajax 1 - 0 Standard Liege

3.MAÇ : Celta Vigo 2 - 2 Ajax

4.MAÇ : Ajax 3 - 2 Celta Vigo

5.MAÇ : Ajax 2 - 0 Panathinaikos

6.MAÇ : Standard Liege 1 - 1 Ajax

İKİNCİ TUR

2.TUR 1 MAÇ: Legia Warszawa 0 - 0 Ajax

2.TUR 2 MAÇ: Ajax 1-0 Legia Warszawa

ÜÇÜNCÜ TUR

3.TUR 1. MAÇ: FC Copenhagen 2 - 1 Ajax

3.TUR 2.MAÇ: Ajax 2 - 0 FC Copenhagen

SCHALKE 04 

Ligde kötü bir sezon geçiren Schalke 04, 28 haftada 37 puan toplayabildi ve 10'uncu sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü kupaya diken ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Schalke kupaya I Grubu'nda başladı.

Kupada başarılı bir yıl geçiren Schalke gruptaki 6 maçının 5'ini kazandı yalnızca 1'inde mağlup oldu. 15 puan toplamayı başaran Alman temsilcisi, grubu en yakın rakibi Krasnodar'ın 8 puan önünde lider tamamladı.

2'nci turda Yunanistan ekibi PaOk ile eşleşen Schalke,  rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti. Evindeki maçı ise da 1-1 tamamlamayı başaran Almanya temsilcisi turu kolay geçti.

3'üncü turda bir diğer Alman ekibi  Mönchengladbach ile eşleşen Schalke ilk maçı evinde oynadı ve maç 1-1 berabere bitti. Mönchengladbach'ın sahasında oynanan ikinci maç da 2-2 berabere bitti ancak Schalke deplasmanda attığı gollerin avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

İşte Schalke'nin Avrupa Ligi macerasında aldığı sonuçlar...

1.MAÇ : Nice 0 - 1 Schalke 04

2.MAÇ : Schalke 04 3 - 1 Salzburg

3.MAÇ : Krasnodar 0 - 1 Schalke 04

4.MAÇ : Schalke 04 2 - 0 Krasnodar

5.MAÇ : Schalke 04 2 - 0 Nice

 6.MAÇ : Salzburg 2 - 0 Schalke 04

İKİNCİ TUR

2.TUR 1 MAÇ: PAOK 0 - 3 Schalke 04

2.TUR 2 MAÇ: Schalke 04 1 - 1 PAOK

ÜÇÜNCÜ TUR

3.TUR 1. MAÇ: Schalke 04 1 - 1 Mönchengladbach

3.TUR 2.MAÇ:  Mönchengladbach 2-2 Schalke 04

 

 

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