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Serkan Kırıntılı, 2-3 hafta yok!

Atiker Konyaspor kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, Kasımpaşa maçında elinden sakatlanan kaleci Serkan Kırıntılı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:12:04 Güncelleme: 19:23:02

Kürklü, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Serkan'ın Kasımpaşa maçının ilk yarısında bir hava topu mücadelesi sırasında aldığı darbe sonucu sakatlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan kontrollerinde Serkan'ın sağ el baş parmak ekleminde kırık tespit edildi. Serkan, bu akşam Konya Medicana Hastanesi'nde operasyon geçirecek ve en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat sonrası tedavisine hemen başlanılarak, kendisinin en kısa sürede takımımıza dahil olması sağlanacak."

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