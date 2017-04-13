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Fatih Terim'den Altınordu'ya övgü!

Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışına katılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:26:34 Güncelleme: 19:36:00

"Altınordu'ya her geldiğimde yeni bir tesis görüyorum" diyen Terim, "Böyle tesislerin sayısının artması, Türk futbolunun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Altınordu'ya hem U12 İzmir Cup, hem de tesisleri ve Türk futboluna kazandırdığı gençler için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Altınordu'nun yetiştirdiği ve A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder dahil olmak üzere tüm gençleri dikkatle takip ettiğini de belirterek, "Gençler bizim istikbalimiz. Ancak biz sözde değil, gerçekte de bunu kendimize hedef edindik. Çağlar ve Cengiz dahil bir çok gencimizi izliyoruz, gelişimlerini takip ediyoruz ve Türk futboluna kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Terim'e seramik top hediye edip ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Terim, tesiste Galatasaray'ın efsanelerinden olan Metin Oktay'ın heykeli önünde de poz verdi.

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