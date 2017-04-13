UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı olan Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi, siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

Maçın oynanacağı stadyuma doğru harekete geçen bir grup Beşiktaşlı taraftara, Lyonlu taraftarlar sataştı. Karşılıklı taş ve şişelerin atıldığı olaylara polis müdahale etti. Güvenlik güçlerinin siyah-beyazlı taraftarların üzerine biber gazı atması ve sert müdahalesi tepkilere neden oldu.

Öte yandan Fransız RMC Sport'un iddiasına göre olaylar şöyle gerçekleşti; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarlarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarlarının da bariyerleri aşarak Beşiktaş taraftarına doğru yöneldiği ve araya Fransız polisinin girdiği kaydedildi. Polis, Beşiktaş taraftarlarının olduğu bölgeye biber gazlı müdahelede bulundu. Öte yandan bazı Lyon taraftarları Türk taraftarların araçlarına saldırırken bir Fransız taraftar gözaltına alındı.

Ayrıca Fransız polisi, bir Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.