Beşiktaş, Lyon maçında neden bordo forma giyecek?

Işık, siyah-beyazlı kulübün Olympique Lyon maçında bordo forma ile mücadele edeceğini açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan eleştirilerle ilgili, "UEFA forma seçiminde önceliği ev sahibi ekibe veriyor. Rakibimiz beyaz forma ile oynamak istediği için bize siyah ve bordo forma ile mücadele etme seçeneği kaldı. Ancak, siyah-formamızın kollarında beyaz renk olduğu için yetkililer buna izin vermedi. UEFA, bordo forma ile oynamamız yönünde inisiyatif kullandı" diye konuştu.

Beşiktaş'ın her formasının değerli olduğunu vurgulayan Işık, "Bizim formamızda Beşiktaş'ın logosu ve şanlı Türk bayrağı bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız bu akşam Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenmiş durumda. Burada maç saatinde 30 bin seyirci bekleniyor. Olympique Lyon karşısında avantajlı bir skor alarak, İstanbul'a sevinçli dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.