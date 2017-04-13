UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympique Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesinde büyük bir arbede çıktı. Lyon taraftarı, üst taraflardan atılan ses bombaları nedeniyle sahaya indi.



Lyon Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanması beklenen maç öncesi bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başladı. Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşandı.



Konuyla ilgili Fransız kulübünden bir açıklama gelirken, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" ifadeleri kullanıldı.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi.

Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

Lyon Kulübü, tribünlere atılan meşaleler nedeniyle taraftarların sahaya girdiğini bildirdi.

UEFA, maçın ertelenmesiyle ilgili görüşme yaparken, Olympique Lyon TV, karşılaşmanın bu akşam oynanacağını bildirdi.

Lyon Kulübü de "Maç birkaç dakika içinde başlayacak" açıklaması yaptı.

Lyon - Beşiktaş maçı güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından başlayak.