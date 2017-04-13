AVRUPA LİGİ HABERLERİ
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Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:01:13

  • 1 Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...
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    Lyon - Beşiktaş maçı öncesi iki takım taraftarları tribünde birbirine girdi.

  • 2 Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...
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    Tekme tokat kavga eden taraftarları güvenlik güçleri ve polis ayırmakta zorlandı.

  • 3 Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...
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    Lyon Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanması beklenen maç öncesi bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başladı. Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşandı.

  • 4 Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...
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    Konuyla ilgili Fransız kulübünden bir açıklama gelirken, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" ifadeleri kullanıldı.

  • 5 Lyon - Beşiktaş maçı öncesi kavga! Taraftarlar sahaya girdi...
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    Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

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