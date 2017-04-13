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Erdoğan, Lyon - Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lyon - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:42:27 Güncelleme: 22:49:52

Lyon- Beşiktaş mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribünde yaşanan olaylar sonucunda sahaya indi. Mücadele öncesi çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma 50 dakikalık gecikmenin ardından başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında yaşananlar olayları şöyle değerlendirdi: "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş Quaresma hariç ful kadro sahada. Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş, iyi de bir kadroları var. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Bu kadro ile 'Beşiktaş gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse rövanşında gereği yapılır inşallah. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder" diye konuştu.

 

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