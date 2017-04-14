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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI

13 Nisan 2017 Perşembe, 23:10:27

  • 1 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
    1 | 13

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında Anderlecht - Manchester United, Celta Vigo - Genk ve Ajax - Schalke 04 karşılaşmaları oynandı.

  • 2 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
    2 | 13

    ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED

    Belçika temsilcisi evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.

  • 3 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
    3 | 13

    Kırmızı Şeytanlar, 36. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

  • 4 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
    4 | 13

    86'da sahneye çıkan Dendoncker attığı golle Anderlecht'e 1-1'lik avantajı getirse de Manchester rövanş öncesi tur için avantajı cebine koydu.

  • 5 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
    5 | 13

    CELTA VIGO - GENK

    İspanyol ekibi Celta Vigo, bir diğer Belçika takımı Genk'i ağırladı.

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