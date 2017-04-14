FUTBOL
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları | MAÇ SONUÇLARI
13 Nisan 2017 Perşembe, 23:10:27 | Güncelleme: 14 Nisan 2017 Cuma, 00:02:27
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında Anderlecht - Manchester United, Celta Vigo - Genk ve Ajax - Schalke 04 karşılaşmaları oynandı.
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ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED
Belçika temsilcisi evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.
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Kırmızı Şeytanlar, 36. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
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86'da sahneye çıkan Dendoncker attığı golle Anderlecht'e 1-1'lik avantajı getirse de Manchester rövanş öncesi tur için avantajı cebine koydu.
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CELTA VIGO - GENK
İspanyol ekibi Celta Vigo, bir diğer Belçika takımı Genk'i ağırladı.
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Genk, 10 dakikada Jean-Paul Boetius'un golüyle deplasmanda öne geçti: 0-1.
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15'te Danimarkalı oyuncu Sisto, Celta'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.
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2 dakikada sonra Celta'nın yıldızı Iago Aspas takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
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Ev sahibi ekibin fırtınası ikinci golden sonra da devam etti. 38'de Guidetti, Celta Vigo'yu soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle götürdü.
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67'de Thomas Buffel attığı golle Genk adına skoru 3-2'ye getirse de mücadele bu skorla sona erdi ve Celta Vigo deplasmana avantajlı skorla gitti.
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AJAX - SCHALKE 04
Hollanda devi Ajax ise evinde Alman Schalke 04 ile karşılaştı.
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Ajax 23. dakikada Klaassen'in penaltıdan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
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52'de bir kez daha sahneye çıkan Klaassen attığı golle Ajax'a hem 2-0'lık galibiyeti hem de rövanş maçı öncesi büyük avantajı getirdi.