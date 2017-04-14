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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. İşte tur hesapları...

14 Nisan 2017 Cuma, 01:42:51 Güncelleme: 01:46:13

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle rakibine 2-1 yenildi. Rakibi karşısında 15. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen ve uzun süre bu üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki baskıya fazla direnemedi.

Beşiktaş, savunmadaki hatalarla Olympique Lyon'a mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso'nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel'in golüyle 2-1 geriye düştü. Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlı ekip, çeyrek final ilk mücadelesini 2-1 geride tamamladı.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'a 2-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş, tur umutlarını Vodafone Arena'daki rövanş maçına bıraktı.

Beşiktaş'a yarı final vizesi için yarı finalde en az iki farklı tüm galibiyetler yeterli olacak. Bunun yanında siyah-beyazlı temsilcimiz, 1-0'lık galibiyet halinde de yarı finale yükselecek.

2-1'lik galibiyet halinde karşılaşmada uzatmalara geçilecek. Lyon'un en az iki gol atacağı Beşiktaş'ın tek farklı galibiyetleri ise tur için yeterli olmayacak.

Beşiktaş ile Lyon arasındaki rövanş maçı, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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