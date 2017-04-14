AVRUPA LİGİ HABERLERİ
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Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!

14 Nisan 2017 Cuma, 01:44:52

  • 1 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
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    Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

  • 2 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
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    İşte Jean-Michel Aulas'ın sözleri...

  • 3 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
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    "İnanılmaz bir maç olduğunu söyleyen Aulas, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç.

  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
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    Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş kulübü biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. 

  • 5 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
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    Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 

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