FUTBOL
Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
14 Nisan 2017 Cuma, 01:44:52 | Güncelleme: 01:53:14
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Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
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İşte Jean-Michel Aulas'ın sözleri...
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"İnanılmaz bir maç olduğunu söyleyen Aulas, "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç.
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Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş kulübü biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış.
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Tribünde birçok taraftarımız yaralandı.
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3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar.
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Elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti.
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Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması.
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Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz." (Ajansspor)
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