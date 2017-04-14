FUTBOL
Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
14 Nisan 2017 Cuma, 09:36:56 | Güncelleme: 10:27:52
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HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Lyon-Beşiktaş maçının hakemi Lahoz'un performansını yorumladı:
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Bu başlığı görenler şaşırabilir. Ancak maça bakarlarsa, niçin böyle dediğimi anlayacaklardır.
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80. dakikada Valbuena’nın net kırmızısını nasıl sarıya çevirdiğini göreceklerdir.
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İspanyol hakem Mateu Lahoz’un, her iki takıma şirin görünebilecek kararları vardı.
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Ceza alanında Lyonlu oyuncunun aldatmasına çıkardığı sarı kart örnek cinstendi.
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Oyuncularla iletişimi tecrübeli bir hakemin karakteristik özelliklerindendi.
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Ceza alanlarında ufak tefek itme çekmeler vardı. Bunları tolere etti ve yanlış yapmadı.
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Çok sayıda sarı kart gösterdi. Valbuena dışında çoğu doğruydu.
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80’de Lyonlu oyuncuya kırmızı çıksa; ki çıkması gerekirdi, ev sahibi 10 kişi kalacaktı.
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Hem morali bozulacaktı hem de iki gol atamayacaktı. Belki de iki gol daha yiyecekti.
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İspanyol beyefendi evine gidince 80. dakikadaki bu pozisyona bir baksın da Beşiktaş’ın önünü nasıl kestiğini görsün!
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