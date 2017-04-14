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Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu

14 Nisan 2017 Cuma, 09:36:56

  • 1 Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
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    HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Lyon-Beşiktaş maçının hakemi Lahoz'un performansını yorumladı:

  • 2 Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
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    Bu başlığı görenler şaşırabilir. Ancak maça bakarlarsa, niçin böyle dediğimi anlayacaklardır.

  • 3 Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
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    80. dakikada Valbuena’nın net kırmızısını nasıl sarıya çevirdiğini göreceklerdir.

  • 4 Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
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    İspanyol hakem Mateu Lahoz’un, her iki takıma şirin görünebilecek kararları vardı. 

  • 5 Lyon-Beşiktaş maçı hakem yorumu
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    Ceza alanında Lyonlu oyuncunun aldatmasına çıkardığı sarı kart örnek cinstendi. 

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