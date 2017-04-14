Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu

14 Nisan 2017 Cuma, 10:17:34 | Güncelleme: 10:48:14
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Dış basın, Lyon-Beşiktaş maçını böyle gördü:
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L'Equipe (Fransa): ‘Kaosun Ötesinde’ - “Sonuna kadar çılgınca bir maçtı. Neredeyse yenilmek üzere olan Lyon, Tolisso ile yeniden döndü ve kazandı”
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Le Parisien (Fransa): "Lyon, Beşiktaş’ı devirdi ve rüyasını sürdürdü" - "Her şey bir dakika içinde oldu. Önce Tolisso ardından Morel Beşiktaş’ı yıktı"
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Le Monde (Fransa): “Çılgın geceden galip çıkan Olympique Lyon oldu"
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So Foot (Fransa): "Lyon inanma hakkını kullandı" - "Son dakikalarda bir fark yaratmak ve kazanmak yeterince önemliydi"
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France Football (Fransa): "Lyon, Fabri’ye teşekkür edebilir"
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Eurosport (Fransa): “İnanılmaz Lyon. Gerçek dışı bir gecenin sonundan galibiyet çıkaran Lyon oldu. 74 saniyede Morel ve Tolisso ile kazandılar”
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The Sun (İngiltere): “Fabri’nin korkunç hataları, 2 dakikada 2 gol, Lyon geri döndü”
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Mundo Deportivo (İspanya): “Lyon, geri dönmeyi başardı ancak Türkiye’deki maçta acı çekecek”
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Voetbal International (Hollanda): “Lyon sadece 2 dakikada maçı bitirmeyi başardı”
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UEFA.COM: “Lyon 2 dakikada 2 hatalı golle Beşiktaş’ın önüne geçmeyi başardı”
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"ÇIKAN OLAYLARDAN İKİ TARAF DA SORUMLU"
L'Equipe çıkan olaylardan her iki takımın taraftarlarının da sorumlu olduğunu yazdı.
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Stat dışında başlayan olayların satadın içinde de devam ettiğini belirten l'Equipe, önce Lyon taraftarının Türk seyircisine saldırdığını, daha sonra siyah-beyazlı taraftarların polis ile çatıştığını ifade etti.
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Stat içinde her iki takımın seyircilerinin birbirlerine ellerine geçeni fırlatmaları ile başlayan olay ile alt sırada bulunan Lyon seyircisinin sahaya indiğini ve bu panik hareketinin maçın 45 dakika geç başlamasına sebep olduğunu belirten gazete, yaşanan olaylarda tek bir tarafın suçlanmasının zor olduğunu belirtti.
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Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın paniğe kapılıp sahayı basan taraftarların arasına gelerek seyirci hoparlöründen herkesi sakin olmaya davet ettiğini ve uzun bir süre seyircilerin arasında kaldığını ve o dakikadan itibaren, müthiş gürültüye rağmen başka bir olay yaşanmadığını da okuyucularına duyurdu.