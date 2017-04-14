AVRUPA LİGİ HABERLERİ
14 NİSAN 2017
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Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu

14 Nisan 2017 Cuma, 10:17:34

  • 1 Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu
    1 | 28

    Dış basın, Lyon-Beşiktaş maçını böyle gördü:

  • 2 Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu
    2 | 28

    L'Equipe (Fransa): ‘Kaosun Ötesinde’ -  “Sonuna kadar çılgınca bir maçtı. Neredeyse yenilmek üzere olan Lyon, Tolisso ile yeniden döndü ve kazandı”

  • 3 Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu
    3 | 28

    Le Parisien (Fransa): "Lyon, Beşiktaş’ı devirdi ve rüyasını sürdürdü" - "Her şey bir dakika içinde oldu. Önce Tolisso ardından Morel Beşiktaş’ı yıktı"

     

  • 4 Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu
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    Le Monde (Fransa): “Çılgın geceden galip çıkan Olympique Lyon oldu"

     

  • 5 Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu
    5 | 28

    So Foot (Fransa): "Lyon inanma hakkını kullandı" - "Son dakikalarda bir fark yaratmak ve kazanmak yeterince önemliydi"

     

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