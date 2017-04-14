Avrupa basınından Lyon-Beşiktaş maçı yorumu

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Stat içinde her iki takımın seyircilerinin birbirlerine ellerine geçeni fırlatmaları ile başlayan olay ile alt sırada bulunan Lyon seyircisinin sahaya indiğini ve bu panik hareketinin maçın 45 dakika geç başlamasına sebep olduğunu belirten gazete, yaşanan olaylarda tek bir tarafın suçlanmasının zor olduğunu belirtti.