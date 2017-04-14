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Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:15:53

  • 1 Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı
    1 | 25

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu:

  • 2 Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı
    2 | 25

    Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geleceğini düşünüyorum. Aykut hocanın isminin çok erken gündeme gelmesi hocaya zarar verebilir. Bence Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe için doğru karardır.

  • 3 Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı
    3 | 25

    Eğer anlaşma sağlandıysa, hoca ve Konyaspor arasında medeni şekilde yollar ayrılır. Hocaya çok ağır laf ediyorlar ama bunları hak etmiyor.

  • 4 Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı
    4 | 25

    Sneijder - Fenerbahçe işi olmaz, zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin de öyle bonservis verecek bir durumu yok.

  • 5 Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı
    5 | 25

    Dursun Özbek'in bundan sonra yapabileceği tek hamle Fatih Terim hamlesidir. Görüştüklerini zannetmiyorum ama Fatih Terim'in adının Galatasaray ile anılması doğaldır. 

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