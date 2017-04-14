Rıdvan Dilmen gündemi yorumladı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:15:53 | Güncelleme: 11:26:35
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu:
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Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geleceğini düşünüyorum. Aykut hocanın isminin çok erken gündeme gelmesi hocaya zarar verebilir. Bence Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe için doğru karardır.
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Eğer anlaşma sağlandıysa, hoca ve Konyaspor arasında medeni şekilde yollar ayrılır. Hocaya çok ağır laf ediyorlar ama bunları hak etmiyor.
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Sneijder - Fenerbahçe işi olmaz, zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin de öyle bonservis verecek bir durumu yok.
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Dursun Özbek'in bundan sonra yapabileceği tek hamle Fatih Terim hamlesidir. Görüştüklerini zannetmiyorum ama Fatih Terim'in adının Galatasaray ile anılması doğaldır.
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Gökhan Gönül bizim kardeşimizdir ve Fenerbahçe'ye 9 yıl hizmet etmiştir. Ben Beşiktaş'a gitmesini istemezdim ama verdiği karara kesinlikle saygı duyuyorum.
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"Galatasaray'dan teklif gelse gider miydiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:
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"Futbolculuk zamanımda Galatasaray'a gitmezdim. Onlar da zaten beni istemezdi. Bak şimdi bunu dedim diye küfür yedireceksin bana. Ben Fenerbahçe'ye canımı veririm. O kadar seviyorum."
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Abdullah Avcı çok tecrübe kazandı. Galatasaray'a giderse çok başarılı olur.
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Dilmen, Lyon-Beşiktaş maçıyla ilgili ise NTVSpor'da şunları söyledi:
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Beşiktaş'ta oyunu genişletebilen bir Quaresma vardı. Quaresma olsa sol bekleri bu kadar rahat çıkamazdı. Aboubakar'ın da olmaması büyük bir dezavantajdı.
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Lyon'u değerlendirirken ofansif anlamda çok etkili, ama defanslarında sorunları var diyorduk. İlk yarıda muazzam bir oyun vardı. Kontrol bizdeydi, pozisyon vermiyorduk. İlk 15 dakikada Marcelo'nun 3 pozisyonu vardı. İlk yarıdan bile oyunu kopartabilirdik.
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Bireysel hataları kovalayabilen oyuncuları var. Çok hızlı futbolculara sahipler. Beşiktaş savunma oyuncuları ile başlayınca o kadar övgüler yağdırdığımız takımdan çıkıyor. Giren oyunculara rağmen oyunu tutamadı.
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Tolisso'ya bayıldım. Heralde Real Madrid, Barcelona gibi takımlara gider. Lacazatte çok iyi oyuncu.
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Kendi sahasında Beşiktaş, harika taraftarıyla oynayacak ama iki tane çok önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Marcelo çok büyük bir eksiklik oldu.
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Bizim en büyük gücümüz taraftar olacak. Fransızlar şimdi baskı yapabilir. UEFA 1-2 maç ceza verebilir Allah korusun. Buna Servet Bey de dahil olmak üzere dikkat etmeliyiz.
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Beşiktaş'ta Atiba'yı stoperlerin önünden çıkardığınız anda savunma yapamıyor. Sol bekiniz rahatsız oluyor. Önünüzdeki futbolcular rahatsız oluyor.
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Atiba'yı değil, dünyanın en iyisini getirseniz Atiba kadar yapamaz. Mitrovic'i oraya koyarak Atiba'yı da etkisiz hale getiriyorsun.
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Problem Atiba'dan başladı ama bugün Talisca da, Babel de sorun yaşadı. Quaresma 40-50 metreden gelen topları o kadar güzel kontrol ediyordu ki. Babel, Talisca o kontrolleri yapamıyor. Quaresma ayağının her yeriyle topu kontrol edebiliyor.
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Son bölümde yenen goller, Fabri'nin hatası ama yine de Beşiktaş ile gurur duyuyorum. Zor bir deplasmandan geliyor, maç 45 dakika geç başlıyor, tansiyon çok yüksek. Ona rağmen elinden gelenin her şeyini yapıyor. Bu takım umutlandırıyor sizleri.