İtalya Serie A Ligi 31'inci hafta mücadelesinde İnter, ezeli rakibi Milan'ı konuk edecek. Milano derbisi öncesi İnter 7'nci, Milan ise 6'ncı sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puan alması gereken 2 takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Peki zorlu İnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İNTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İtalya Serie A Ligi 31'inci haftası dev derbiye sahne olacak. İtalya'nın iki köklü kulübü İnter ve Milan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için büyük önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, mücadele öncesi ligde peşpeşe sıralanmış durumda. İlk 3 şansını mucizelere bırakan İnter ve Milan'da hedef ligi ilk 5'te bitirebilmek.

İnter, saha ve seyirci avantajını kullanarak 2 puanla önünde bulunan Milan'ı yenerek bir üst sıraya yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Atalanta'nın da puan kaybetmesi durumunda İnter Avrupa Ligi potasına iyice yaklaşmış olacak.

Milan'da da tek hedef UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için zorlu mücadeleden galip ayrılmak. Milan, İnter'i yenmeyi başarırsa hem en yakın takipçisi ile arasındaki farkı 5 puana çıkaracak ve rahatlayacak hem de Atalanta ve Lazio'dan birinin puan kaybetmesi halinde Avrupa Ligi potasına girecek.

Birçok hesabı içinde barındıran İnter - Milan karşılaşması 15 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlayacak.

MİLAN'I ÇİNLİ YATIRIM GRUBU SATIN ALDI

Cumartesi Günü İnter'le çok önemli bir maça çıkacak olan Milan'ı 740 milyon Euro'ya Çinli bir yatırım grubu satın aldı.

Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Milan, Çinli bir yatırım grubuna 740 milyon Euro'luk bir anlaşma ile satılırken, İtalyan ekibinin yeni başkanı ise Yong Hong Li oldu. Çinli iş adamlarının sahibi olduğu 'Rossoneri Sport Investment Lux' isimli şirket, 740 milyon Euro bedelle Berlusconi'ye ait Fininvest'ten Milan'ın haklarının yüzde 99,9'unu aldı.

Anlaşma kulübün internet sitesinden de duyurulurken, alıcıların Milan'ın finansal yapısını güçlendirecek önemli finansal yatırımlar yapma garantisi de verdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; kulübün efsane yöneticisi Galliani de satış sonrası yönetimden çekilecek.

Yerine daha önce Inter, Napoli ve Juventus'ta yöneticilik yapan Marco Fassone geleceği iddia edilirken, Galliani'nin ise federasyon başkanı olacağı ifade edildi.

Ayrıca 31 yıldır Milan yönetiminde yer alan Berlusconi'nin de görevden ayrılacağı dile getirildi

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Inter 1 - 1 Milan

Inter 1 - 0 Milan

Milan 1 - 0 Inter

Milan 1 - 1 Inter

Inter 0 - 0 Milan

Milan 1 - 0 Inter

Inter 1 - 0 Milan

Milan 0 - 1 Inter

Milan 3 - 0 Inter

Milan 2 - 2 Inter

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

İNTER

Inter 1 - 2 Lazio

Juventus 1 - 0 Inter

Inter 2 - 0 Empoli

Bologna 0 - 1 Inter

Inter 1 - 3 Roma

Cagliari 1 - 5 Inter

Inter 7 - 1 Atalanta

Torino 2 - 2 Inter

Inter 1 - 2 Sampdoria

Crotone 2 - 1 Inter

MİLAN

Milan 0 - 1 Sampdoria

Bologna 0 - 1 Milan

Lazio 1 - 1 Milan

Milan 2 - 1 Fiorentina

Sassuolo 0 - 1 Milan

Milan 3 - 1 Chievo

Juventus 2 - 1 Milan

Milan 1 - 0 Genoa

Pescara 1 - 1 Milan

Milan 4 - 0 Palermo

DANİEL ORSATO'NUN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA İNTER EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

İtalyan hakem Daniel Orsato İnter'in maçını 22 kez yönetti. Bu maçlarda inter 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İnter bu maçlarda 7 kez mağlup oldu. Ancak Orsato'nun yönettiği iç saha maçlarında İnter 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.