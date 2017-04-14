Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek

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Çakır, El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın yapılacak şampiyonluk maçında düdük çalacak

14 Nisan 2017 Cuma, 12:45:22 Güncelleme: 12:48:32

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında El Hilal ile El Ahli takımları arasında yarın oynanacak şampiyonluk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, TFF Merkez Hakem Kurulunun onayıyla maçta görev alacak.

Başkent Riyad'daki 67 bin kişi kapasiteli Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan Khalid Alturais olacak.

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