Manchester United, Alvaro Morata'nın peşinde

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan, sonrasında tekrar Real Madrid'in yolunu tutan Alvaro Morata, Premier Lig'in yolunu tutabilir.

CalcioMercato'nun haberine göre Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, İspanyol golcüyle yakından ilgileniyor.

Daha önce Chelsea'nin de listesinde olan Morata, Maviler'in Lukaku'ya yönelmesinin ardından Conte'nin listesinden çıktı.

Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen golcü oyuncunun Manchester United'a transfer olabileceği konuşuluyor.

20 milyon euro'ya gittiği Juventus'tan 30 milyon euro'ya geri dönen Real Madridli golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(goal)