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Trabzonspor taraftarından Sefa Kalya'nın mezarına ziyaret!

Trabzonsporlu taraftarlar, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler Grubu'nun lideri Sefa Kalya'nın mezarını ziyaret etti

14 Nisan 2017 Cuma, 16:29:55 Güncelleme: 16:32:49

Trabzonspor'un önde gelen taraftar grubu olan Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkçı ve arkadaşları, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler Grubu lideri Sefa Kalya'nın Yenibosna'da bulunan Çobançeşme Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua ettiler.



Mehmet Fındıkçı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında sıkıntılar yaşansa da, tribünlerde dostluğu ön planda tuttuklarını belirterek, "İstanbul'a ziyaretimiz sırasında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sefa kardeşimizin mezarını ziyaret etmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte dua ettik. Biz İstanbul'a geldiğimizde bizi en iyi şekilde ağırlardı. Biz de Sefa kardeşimiz ve arkadaşları Trabzon'a maçlara geldiklerinde en iyi şekilde ağırlardık. Bizim böyle bir dostluğumuz vardı" ifadelerini kullandı.

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