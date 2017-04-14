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Bodrum Belediyesi Bodrumspor, şampiyon

Spor Toto 3. Lig'de Derincespor'u 2-0 yenen Bodrum ekibi, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:37:43 Güncelleme: 17:39:43

Spor Toto 3. Lig 2. Grup 32. hafta karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sahasında Derincespor'u 2-0 mağlup ederek, normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini, 12. dakikada Muhammed Kerem ve 86. dakikada Emrah Kaya attı.

Hakemin 90 dakikayı bitiren düdüğü ile yeşil-beyazlı takımın futbolcuları ve taraftarları sevinç yaşadı.

Grupta son 2 haftaya girilirken, puanını 64'e çıkaran Bodrum temsilcisi, en yakın takipçisi Erbaaspor ile arasında 7 puanlık farkı korudu. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu galibiyetle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.

Derincespor ise aldığı yenilgiyle 26 puanda kaldı bitime 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Karşılaşmayı Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi izledi.

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