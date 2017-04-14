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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile derbide karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

14 Nisan 2017 Cuma, 19:12:15 Güncelleme: 19:15:44

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki gruba ayrılarak pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Bu arada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerinin, antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldikleri, Dick Advocaat ile kaleci Volkan Demirel'e çiçek ve plaket takdim ettikleri aktarıldı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını iki günlük aradan sonra 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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