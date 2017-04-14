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Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi

UEFA, Lyon-Beşiktaş maçı öncesi stadyumda meydana gelen olaylar nedeniyle iki kulübü disiplin kuruluna sevk etti

14 Nisan 2017 Cuma, 20:13:54 Güncelleme: 21:24:27

Beşiktaş ve Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi stadyumda meydana gelen olaylardan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Lyon, sahaya yabancı madde atılması, merdiven boşluklarının dolu olması, güvenlik ihlali ve taraftarların sahaya girmesinden dolayı sevk edildiği belirtildi. 



Beşiktaş ise sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerde yaşananlardan dolayı sevk edildi.

 

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