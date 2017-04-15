Fabri'ye büyük destek: Senin için kazanacağız

İlk sezonunu geçirdiği Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla Tolga Zengin’den formayı kapan Fabri, Lyon deplasmanında büyük hataya imza atmıştı. İspanyol eldivenden topu kapan Morel, boş ağları sallamıştı. Yıkım yaşayan 30 yaşındaki kaleciyi maç anında teselli eden takım arkadaşları, karşılaşmanın ardından da Fabri’ye destek verdi. 90 dakika boyunca çok önemli kurtarışlar yapan İspanyol file bekçisi ağlamaklı olurken, soyunma odasında oldukça duygusal anların yaşandığı ifade edildi.



‘HATA VARSA HEPİMİZİN’

Başta meslektaşı Tolga Zengin olmak üzere teknik heyet ve diğer futbolcular, Fabri’ye moral aşıladı. Siyah-Beyazlı oyuncuların, “Bir hata varsa bu hepimizin. Evet, hatalı olabilirsin ama bu sonuç sana asla mal edilemez. Sen her zaman kurtardığın toplardan sonra ‘Bu bir takım oyunu’ diyordun. Bu maçta da sayısız kurtarışa imza attın. O yüzden bu mağlubiyet de takım olarak alınmış bir yenilgidir. Kafana takma, moralini bozma. Biz bu turu geçeceğiz. Rövanşta senin için oynayıp, senin için kazanacağız. Hep birlikte tarih yazıp coşacağız” ifadeleriyle Fabri’ye moral verdiği öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT