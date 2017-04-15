BEŞİKTAŞ HABERLERİ
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Beşiktaş'tan lobi atağı!
FUTBOL
Beşiktaş'tan lobi atağı!
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür..."
FUTBOL
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür..."
UEFA'dan flaş karar! Beşiktaş ve Lyon...
FUTBOL
UEFA'dan flaş karar! Beşiktaş ve Lyon...
Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
FUTBOL
Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
UEFA açıkladı! Beşiktaş'tan 1, Lyon'dan 2 isim...
FUTBOL
UEFA açıkladı! Beşiktaş'tan 1, Lyon'dan 2 isim...
Lyon'a ağır ceza yolda!
FUTBOL
Lyon'a ağır ceza yolda!
Capsler patladı!
FUTBOL
Capsler patladı!
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
FUTBOL
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
FUTBOL
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
Taraftarları çıldırtan transfer!
FUTBOL
Taraftarları çıldırtan transfer!
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
FUTBOL
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
Caner Erkin'in menajeri konuştu!
FUTBOL
Caner Erkin'in menajeri konuştu!
Selçuk İnan'ın acı günü!..
FUTBOL
Selçuk İnan'ın acı günü!..
Haftanın oyuncusu Babel
FUTBOL
Haftanın oyuncusu Babel
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:30:32

  • 1 Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı
    1 | 21

    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Beşiktaş yönetimi, Lyon ile oynanan maç öncesinde stat dışı ve içinde yaşanan taraftar olaylarını lehine çevirmek için düğmeye basan Fransızlar’a karşı atağa kalkıyor.

  • 2 Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı
    2 | 21

    Parc OL Stadyumu’nda iki takım taraftarı arasındaki kavganın ardından manipülasyona başlayan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, İstanbul’daki rövanşın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtip gerekli başvuruları yapacaklarını söylemişti.

  • 3 Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı
    3 | 21

    Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü, herhangi bir seyircisiz maç oynama ya da saha kapama cezası almamak için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geçen hafta UEFA yönetimine giren Servet Yardımcı’nın devreye girmesini ve önlem almaları için gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

  • 4 Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı
    4 | 21

    ‘BİZ SADECE 3 BİN KİŞİDEN SORUMLUYUZ’
    Fransızlar’ın; UEFA’da yapacağı lobiye bir anlamda karşı lobi başlatacak olan Siyah-Beyazlılar ayrıca, rövanşın seyircisiz oynanmaması gerektiğini belirtip asıl sorumluların Lyon Kulübü olduğunun altını çizecek.

  • 5 Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı
    5 | 21

    Beşiktaşlı yetkililer yapacakları savunmada maç sabahı gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, sadece misafir tribününde yer alan yaklaşık 3 bin biletli Siyah-Beyazlı taraftardan sorumlu olduklarını, münferit bilet alan taraftarların güvenliklerinden Fransızlar’ın mesul oldukları yönünde alınan kararı da savunmasında tekrarlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300