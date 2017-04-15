Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı

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Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü, herhangi bir seyircisiz maç oynama ya da saha kapama cezası almamak için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geçen hafta UEFA yönetimine giren Servet Yardımcı’nın devreye girmesini ve önlem almaları için gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.