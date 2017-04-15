Beşiktaş'tan Fransızlara karşı lobi atağı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:30:32 | Güncelleme: 07:15:24
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HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Beşiktaş yönetimi, Lyon ile oynanan maç öncesinde stat dışı ve içinde yaşanan taraftar olaylarını lehine çevirmek için düğmeye basan Fransızlar’a karşı atağa kalkıyor.
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Parc OL Stadyumu’nda iki takım taraftarı arasındaki kavganın ardından manipülasyona başlayan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, İstanbul’daki rövanşın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtip gerekli başvuruları yapacaklarını söylemişti.
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Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü, herhangi bir seyircisiz maç oynama ya da saha kapama cezası almamak için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geçen hafta UEFA yönetimine giren Servet Yardımcı’nın devreye girmesini ve önlem almaları için gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.
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‘BİZ SADECE 3 BİN KİŞİDEN SORUMLUYUZ’ Fransızlar’ın; UEFA’da yapacağı lobiye bir anlamda karşı lobi başlatacak olan Siyah-Beyazlılar ayrıca, rövanşın seyircisiz oynanmaması gerektiğini belirtip asıl sorumluların Lyon Kulübü olduğunun altını çizecek.
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Beşiktaşlı yetkililer yapacakları savunmada maç sabahı gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, sadece misafir tribününde yer alan yaklaşık 3 bin biletli Siyah-Beyazlı taraftardan sorumlu olduklarını, münferit bilet alan taraftarların güvenliklerinden Fransızlar’ın mesul oldukları yönünde alınan kararı da savunmasında tekrarlayacak.
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ORMAN: BU KADAR TARAFTARIN GELECEĞİ BELLİYDİ İzlenecek yol konusunda da kurmayları ile bir görüşme yapan başkan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:
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“Tahriklere kapılmayacağız ama önlememizi alacağız."
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"Dediğimiz çıktı, Fransızlar hiç tedbir almamıştı."
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"Böylesine bir maçta bu kadar Türk taraftarın geleceği belliydi."
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"Bu kadar bilet satışı yapılmaması gerekirdi, tribün konumlandırılması yanlıştı."
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"Olaylardan biz sorumlu değiliz”
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LYON'DAN KOMİK SAVUNMA: HER KULÜP KENDİ TARAFTARINDAN SORUMLUDUR Lyon Kulübü Başkan Yardımcısı Vincent Ponsot ile kulübün güvenlik menajeri Annie Saladin, düzenledikleri basın toplantısında Türk taraftarları suçladı.
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Ponsot, “Bizim de sorumluluklarımız var, bunun farkındayız."
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"Ancak, bariz bir şekilde görülüyor ki agresif Türk taraftarlarının kurbanı olduk."
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"Görüntüler ortada, UEFA yetkilileri de olaylara şahit oldu."
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"Her kulüp, kendi taraftarlarından sorumludur."
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"Bu andan itibaren, kurallar oldukça açık” şeklinde konuştu.
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Annie Saladin ise, “Çok sayıda Çarşı grubuna ait taraftar vardı."
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"Bunlar, taşkınlıklara neden olan başlıca suçlulardı."