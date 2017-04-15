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Endoğan Adili'nin Galatasaray'a maliyeti 4 milyon Lira

Galatasaray’a 3 yıl önce transfer olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili, henüz A takımla hiçbir maçta forma giyemedi. Yalnızca U21’le maçlara çıkan genç oyuncu yılda yaklaşık 1 milyon TL’yi cebine koyuyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:49:52 Güncelleme: 09:51:24

Ünal Aysal döneminde takımı gençleştirmek için yapılan transferlerden biri de Endoğan Adili’ydi...

Ancak gelecek vadettiği düşünülerek İsviçre’nin Basel takımından bonservisine 400 bin Euro ödenerek satın alınan genç oyuncu, hayal kırıklığından öteye gidemedi.

2014-15 sezonunun başında Sarı- Kırmızılılar’a imza atan ve 2018-19 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Endoğan’ı taraftarlar bir türlü izleme şansı bulamadı. Geçen yıl İsviçre’nin Will 1900 ekibine kiralanan oyuncudan, sezon başında kendisine kulüp bulması istendi. Ancak hiçbir kulüp, G.Saray’ın verdiği maaşı 23 yaşındaki oyuncuya ödemeyince, Endoğan elde kaldı. Ara transferde de herhangi bir takımla anlaşamayan genç futbolcu, yaklaşık 1 milyon TL’yi cebine koyarak Florya’daki idmanlarına devam etti. G.Saray kariyerinde henüz A takımla hiçbir resmi mücadelede forma giyemeyen Endoğan Adili, U21 takımıyla ise bu yıl 6 maçta toplam 301 dakika görev aldı ve 2 gol kaydetti.

TOPLAM MALİYETİ ŞİMDİLİK 4 MİLYON TL
Endoğan Adili’nin şu ana kadar Cimbom’dan kazandığı paraya bonservis bedeli de eklenince toplam maliyeti 3 yılda 4 milyon TL’ye ulaştı. Sözleşmesinin sona ermesine 2 yıl daha bulunan genç orta saha, bu sürede de kendisine takım bulamazsa, şu andaki döviz kuruyla 2 milyon lirayı daha cebine koyacak. Aslan’ın bu sezon finale yükselen kadın voleybol takımının bütçesi ise 9.6 milyon TL... Bu durum da sosyal medyada Sarı- Kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı.

G.Saray formasıyla A takım seviyesinde hiç süre almayan Endoğan Adili, bu sezon U21’le şu ana kadar 301 dakika forma giyerken dakikada 3 bin 322 TL kazanmış oldu.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN KAAN ADIGÜZEL

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    yönetim hatası. almasalardı. güzelim ülkeyi bırakıp, gelmiş. az bile alıyor.
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