Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ezeli rakipler ligde peşpeşe sıralanmış durumda. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte dev derbiyle ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. 100 yılı aşkın süredir ezeli iki rakip olan Galatasaray ve Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş bu yıl da şampiyonluk yolunda büyük avataja sahip.

Ligde 4. sırada bulunan Galatasaray geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile şampiyonluk yarışına girişen Başakşehir'e 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup oldu. Yıldız futbolcular ve teknik direktör Tudor arasında anlaşmazlık olduğu dedikodularının ayukka çıktığı Galatasaray'da, Fenerbahçe karşısında alınacak bir mağlubiyet taşları yerinden oynatabilir.

Fenerbahçe'de de hedef Türk Telekom Arena Stadı'ndan 3 puanla dönerek 1 puan gerisindeki Galatasaray'ın yakın markajından kurtulmak ve Başakşehir'in kaybedeceği puanlarla 2'ncilik yarışına dahil olmak. Alınan başarısız sonuçlarla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, en azından ligi 2'nci bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

16 Nisan'da yapılacak olan referandum nedeniyle liglere bir hafta ara verildi. Bu hafta oynanması planlanan maçlar bir hafta ertelendi. Zorlu Galatasaray - Fenerbahçe maçı 23 Nisan Pazar Günü saat 19.00'da Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile derbide karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki gruba ayrılarak pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Bu arada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerinin, antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldikleri, Dick Advocaat ile kaleci Volkan Demirel'e çiçek ve plaket takdim ettikleri aktarıldı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını iki günlük aradan sonra 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE LİGE VERİLEN ARAYI BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41. dakikada Miroslav Stoch'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Ümraniyespor 47. dakikada Samet Asatekin ile ilk golünü bulurken, 75. dakikada Bahadır Taşdelen'in topu ağlara yollayarak farkı 1'e indirdi. (3-2) 90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Stoch fileleri havalandırarak skoru tayin etti. (4-2)

Sarı-lacivertliler, 23 Nisan pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



DURSUN ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Fernando Muslera'nın, "Galatasaray'da yılın sporcusu" ödülüne layık görülmesi nedeniyle Türk Telekom Arena'da düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maç için taraftarlara davette bulundu ve galibiyete inandıklarını söyledi.



"Gelecek hafta sonu çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile bir 90 dakikamız olacak stadımızda. Tarihte önemli zamanlar, önemli olaylar vardır. Fenerbahçe derbisi de Galatasaray için böyle" diyen Özbek şöyle devam etti: "Taraftarımızın beklediği sportif başarı da çok önemli. Benim ve yönetimimin her zaman önemsediği konulardan bir tanesi, Galatasaray'a gönül vermiş 25 milyon insanın her zaman mutlu olması. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray camiasının, herkesin derbi maç için burada olmasını istiyorum. Beraber, sırt sırta olunmasını istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü, camianın zor zamanlarda birleşmesinden ötürüdür. Buradaki kritik Fenerbahçe maçı için tüm taraftarlarımızı stada davet ediyorum. Derbiyi, 50 bin kişinin desteğiyle oynamak istiyoruz. Takım bu maç için çok hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Taraftar desteği de eksik olmamalı. Kimsenin Galatasaray'a küsme lüksü yok. Galatasaray bir sevda ve insan sevdalısına küsemez."





"BÜTÜN TAKIMLARDA BAZEN YOL KAZALARI OLUR"



Ligde Medipol Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık yenilginin bir kaza olduğuna inandığını aktaran Özbek, "Bütün takımlarda bazen yol kazaları olur. Medipol Başakşehir maçı öyleydi. Herkes önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin ne kadar ciddi olduğunun farkında. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yönetim olarak biz de futbolcularımızın performansının en yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. Galibiyete inanan bir takım var şu anda" diye konuştu.





GALATASARAY'DA DERBİ MESAİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından orta ve bitiriş çalışmaları yaptığı bildirildi. Dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Lionel Carole'ün, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Serdar Aziz'in ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmaları yaptığı belirtildi.