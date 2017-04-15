Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.
Alman Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre Ronaldo, kendisini tecavüzle suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.
Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20’li yaşlarda olduğu ve Las Vegas’ta yaşadığı ifade edildi.
Alman Der Spiegel’in verdiği bilgilere göre Ronaldo, ABD’de yaşayan bu kadın ile mahkeme dışında anlaşarak susması için para verdiği dile getiriliyor.
Olayın 13 Haziran 2009’da Las Vegas’ta bulunan lüks bir otelde gerçekleştiği ifade ediliyor.