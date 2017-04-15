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Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:33:07

  • 1 Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
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    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. 

  • 2 Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
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    Alman Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre Ronaldo, kendisini tecavüzle suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.

  • 3 Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
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    Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20’li yaşlarda olduğu ve Las Vegas’ta yaşadığı ifade edildi.

  • 4 Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
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    Alman Der Spiegel’in verdiği bilgilere göre Ronaldo, ABD’de yaşayan bu kadın ile mahkeme dışında anlaşarak susması için para verdiği dile getiriliyor.

  • 5 Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
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    Olayın 13 Haziran 2009’da Las Vegas’ta bulunan lüks bir otelde gerçekleştiği ifade ediliyor.

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