La Liga' da 32. hafta mücadelesinde lider Real Madrid, Sporting Gijon deplasmanına konuk olacak. Ligde 1 maç eksiğine rağmen Barcelona'nın 3 puan önünde yer alan Real Madrid'de hedef galibiyet. Peki Sporting Gijon - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

SPORTİNG GİJON - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İspanya liginde Sporting Gijon, Real Madrid'i ağırlayacak. La Liga'nın 32.haftasındaki karşılaşma öncesinde Real Madrid 1 maç eksiğiyle 72 puan toplayarak liderlik koltuğuna yerleşmiş durumda.

Real Madrid'in hemen ardından ise Barcelona geliyor. La Liga'da şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Real Madrid'de hedef 3 puan ile eve dönmek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i konuk edecek Madrid temsilcisi Gijon engelini aşarak Münih karşısına moralli çıkmak istiyor.

Almanya'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak büyük avantaj yakalayan Real Madrid, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı lig maçında Atletico Madrid ile berabere kalarak puan kaybetmişti. Ancak Barcelona bu fırsatı değerlendiremeyerek Malaga'ya yenilince Madrid haftayı karlı kapatmıştı.

Ligin bitimine 7 hafta kala küme hattında bulunan Sporting Gijon ise evinde oynayacağı maçı kazanarak küme hattından kurtulmayı hedefliyor. Kaybetmeye tahammülü olmayan iki takımın karşılaşacağı Sporting Gijon - Real Madrid maçı bugün saat 17.15'te başlayacak. El Molinon Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Fernandez Borbalan yönetecek.

REAL MADRİD EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Real Madrid, La Liga'da oynadığı son 42 maçın hepsinde gol atma başarısı gösterdi. Eflatun Beyazlılar tarihindeki en fazla üst üste gol atma serisini yakaladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Sport.Gijon 0 - 4 Real Madrid

Sport.Gijon 0 - 0 Real Madrid

Real Madrid 3 - 1 Sport.Gijon

Sport.Gijon 0 - 1 Real Madrid

Real Madrid 0 - 1 Sport.Gijon

Sport.Gijon 0 - 3 Real Madrid

Real Madrid 3 - 1 Sport.Gijon

Sport.Gijon 0 - 0 Real Madrid

Real Madrid 5 - 1 Sport.Gijon

Real Madrid 2 - 1 Sport.Gijon

SPORTİNG GİJON'UN FORM DURUMU

Leganes 0 - 2 Sport.Gijon

Sport.Gijon 1 - 4 Atletico Madrid

Sport.Gijon 1 - 1 Celta Vigo

Barcelona 6 - 1 Sport.Gijon

Sport.Gijon 0 - 1 Deportivo

Valencia 1 - 1 Sport.Gijon

Sport.Gijon 3 - 1 Granada

Sevilla 0 - 0 Sport.Gijon

Sport.Gijon 0 - 1 Malaga

Real Sociedad 3 - 1 Sport.Gijon

REAL MADRİD'İN FORM DURUMU

Villarreal 2 - 3 Real Madrid

Real Madrid 3 - 3 Las Palmas

Eibar 1 - 4 Real Madrid

Napoli 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid 2 - 1 Real Betis

Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 3 - 0 Alaves

Leganes 2 - 4 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Bayern München 1 - 2 Real Madrid