La Liga' da 32. hafta mücadelesinde lider Real Madrid, Sporting Gijon deplasmanına konuk olacak. Ligde 1 maç eksiğine rağmen Barcelona'nın 3 puan önünde yer alan Real Madrid'de hedef galibiyet. Peki Sporting Gijon - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
SPORTİNG GİJON - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
İspanya liginde Sporting Gijon, Real Madrid'i ağırlayacak. La Liga'nın 32.haftasındaki karşılaşma öncesinde Real Madrid 1 maç eksiğiyle 72 puan toplayarak liderlik koltuğuna yerleşmiş durumda.
Real Madrid'in hemen ardından ise Barcelona geliyor. La Liga'da şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Real Madrid'de hedef 3 puan ile eve dönmek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i konuk edecek Madrid temsilcisi Gijon engelini aşarak Münih karşısına moralli çıkmak istiyor.
Almanya'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak büyük avantaj yakalayan Real Madrid, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı lig maçında Atletico Madrid ile berabere kalarak puan kaybetmişti. Ancak Barcelona bu fırsatı değerlendiremeyerek Malaga'ya yenilince Madrid haftayı karlı kapatmıştı.
Ligin bitimine 7 hafta kala küme hattında bulunan Sporting Gijon ise evinde oynayacağı maçı kazanarak küme hattından kurtulmayı hedefliyor. Kaybetmeye tahammülü olmayan iki takımın karşılaşacağı Sporting Gijon - Real Madrid maçı bugün saat 17.15'te başlayacak. El Molinon Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Fernandez Borbalan yönetecek.
REAL MADRİD EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI
Real Madrid, La Liga'da oynadığı son 42 maçın hepsinde gol atma başarısı gösterdi. Eflatun Beyazlılar tarihindeki en fazla üst üste gol atma serisini yakaladı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
Sport.Gijon 0 - 4 Real Madrid
Sport.Gijon 0 - 0 Real Madrid
Real Madrid 3 - 1 Sport.Gijon
Sport.Gijon 0 - 1 Real Madrid
Real Madrid 0 - 1 Sport.Gijon
Sport.Gijon 0 - 3 Real Madrid
Real Madrid 3 - 1 Sport.Gijon
Sport.Gijon 0 - 0 Real Madrid
Real Madrid 5 - 1 Sport.Gijon
Real Madrid 2 - 1 Sport.Gijon
SPORTİNG GİJON'UN FORM DURUMU
Leganes 0 - 2 Sport.Gijon
Sport.Gijon 1 - 4 Atletico Madrid
Sport.Gijon 1 - 1 Celta Vigo
Barcelona 6 - 1 Sport.Gijon
Sport.Gijon 0 - 1 Deportivo
Valencia 1 - 1 Sport.Gijon
Sport.Gijon 3 - 1 Granada
Sevilla 0 - 0 Sport.Gijon
Sport.Gijon 0 - 1 Malaga
Real Sociedad 3 - 1 Sport.Gijon
REAL MADRİD'İN FORM DURUMU
Villarreal 2 - 3 Real Madrid
Real Madrid 3 - 3 Las Palmas
Eibar 1 - 4 Real Madrid
Napoli 1 - 3 Real Madrid
Real Madrid 2 - 1 Real Betis
Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid
Real Madrid 3 - 0 Alaves
Leganes 2 - 4 Real Madrid
Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
Bayern München 1 - 2 Real Madrid