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Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach
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Hoffenheim: 5 - Borussia Mönchengladbach: 3 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim 8 golün atıldığı maçta evinde Mönchengladbach'ı 5-3 yendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:47:46 Güncelleme: 20:12:58

Bundesliga'nın 29. haftası inanılmaz bir maça sahne oldu. Hoffenheim'ın Borussia Mönchengladbach'ı ağırladığı mücadele nefesleri kesti.

Maça çok iyi başlayan Hoffenheim, 9 ve 24. dakikalarda Szalai'nin golleriyle 2-0'ı buldu. Mönchengladbach ise bu gollere 31'de Vestergaard ve 35'te Stindl ile cevap vererek ilk yarıyı 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

58'de sahneye Kerem Demirbay çıktı ve ev sahibini maçta bir kez daha öne geçirdi. 75. dakikada Uth skoru 4-2 yaparken, 3 dakika sonra Dahoud farkı yeniden bire indirdi: 4-3.

89'da ise son sözü yine Kerem Demirbay söyledi ve attığı golle Hoffenheim'ın 5-3'lük zaferini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Hoffenheim puanını 54 yaparken, Borussia Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Augsburg: 2 - Köln: 1
RB Leipzig: 4 - Freiburg: 0
Wolfsburg: 3 - Ingolstadt: 0
Mainz 05: 1 - Hertha Berlin: 0
Borussia Dortmund: 3 - Eintracht Frankfurt: 1

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