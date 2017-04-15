Hoffenheim: 5 - Borussia Mönchengladbach: 3 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 29. haftası inanılmaz bir maça sahne oldu. Hoffenheim'ın Borussia Mönchengladbach'ı ağırladığı mücadele nefesleri kesti.

Maça çok iyi başlayan Hoffenheim, 9 ve 24. dakikalarda Szalai'nin golleriyle 2-0'ı buldu. Mönchengladbach ise bu gollere 31'de Vestergaard ve 35'te Stindl ile cevap vererek ilk yarıyı 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

58'de sahneye Kerem Demirbay çıktı ve ev sahibini maçta bir kez daha öne geçirdi. 75. dakikada Uth skoru 4-2 yaparken, 3 dakika sonra Dahoud farkı yeniden bire indirdi: 4-3.

89'da ise son sözü yine Kerem Demirbay söyledi ve attığı golle Hoffenheim'ın 5-3'lük zaferini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Hoffenheim puanını 54 yaparken, Borussia Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Augsburg: 2 - Köln: 1

RB Leipzig: 4 - Freiburg: 0

Wolfsburg: 3 - Ingolstadt: 0

Mainz 05: 1 - Hertha Berlin: 0

Borussia Dortmund: 3 - Eintracht Frankfurt: 1