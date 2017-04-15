Marc Bartra taburcu edildi!

Borussia Dortmund’un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.