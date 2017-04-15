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Bayer Leverkusen: 0 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 29. hafta karşılamasında Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki mücadele golsüz sona erdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:35:12 Güncelleme: 22:37:15

BayArena'da oynanan karşılaşmada atak bir oyun sergileyen konuk ekip Bayern Münih, yakaladığı çok sayıdaki gol pozisyonu değerlendirmedi ve maç 0-0 berabere bitti.

Bayer Leverkusen'in Hırvat futbolcusu Tin Jedvaj, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 69 puanla liderliğini sürdürürdü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen, teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmada, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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