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Lyon taraftarı, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelmeyecek!

20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Lyon maçına konuk takım taraftarının gelmeyeceği duyuruldu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:56:06 Güncelleme: 22:57:25

Kararın UEFA ve Fransız Büyükelçiliği ile anlaşmalı alındığı aktarıldı. İstanbul'da 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarının yanı sıra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacağı, sadece oyuncu, takım teknik ekibi ve Başkan Jean-Michel Aulas'ın olacağı öğrenildi.

Öte yandan perşembe günü Lyon'da yaşanan olaylar sebebiyle maç 50 dakika gecikmeli başlamış, 12 Lyon ve Beşiktaş taraftarı gözaltına alınmış ve 7 kişi yaralanmıştı. Her iki takım da sorumlu bulunarak UEFA'nın disiplin prosedürüne maruz kaldı.

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