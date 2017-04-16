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Sadi Tekelioğlu: "Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"

Trabzonspor eski teknik direktörü ve altyapı koordinatörü Sadi Tekelioğlu, yükselen değer Yusuf Yazıcı’nın devre arasında gönderilmesine engel olduğunu söyledi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:07:18 Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 09:47:38

20 yaşındaki genç yeteneğin gelişiminde büyük pay sahibi olan Tekelioğlu, “Yusuf Yazıcı, sezon başında bu takımla
kampa gitti. Onla beraber Ramazan, Muhammet Beşir gitti. Takım o kadar kötü gittiği süreçte Yusuf’a hiç şans verilmedi. Devre arasında Yusuf’u Samsun’a gönderiyorlardı. Ailesiyle görüşüp gitmesine bizzat ben mani oldum. Kabul edip gitselerdi bugün Yusuf diye bir oyuncu yoktu” dedi.



17 yaşındaki Abdulkadir’i de öven tecrübeli hoca, “Abdulkadir, Yusuf’tan aşağı bir oyuncu değil ama o şansı vermekten
imtina ediyorlar? Hep sıkıntılı zamanlarda mı gençler ortaya çıkacak” diyerek Yanal’a sitemkar mesajlar gönderdi.

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