Sadi Tekelioğlu: "Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"

20 yaşındaki genç yeteneğin gelişiminde büyük pay sahibi olan Tekelioğlu, “Yusuf Yazıcı, sezon başında bu takımla

kampa gitti. Onla beraber Ramazan, Muhammet Beşir gitti. Takım o kadar kötü gittiği süreçte Yusuf’a hiç şans verilmedi. Devre arasında Yusuf’u Samsun’a gönderiyorlardı. Ailesiyle görüşüp gitmesine bizzat ben mani oldum. Kabul edip gitselerdi bugün Yusuf diye bir oyuncu yoktu” dedi.





17 yaşındaki Abdulkadir’i de öven tecrübeli hoca, “Abdulkadir, Yusuf’tan aşağı bir oyuncu değil ama o şansı vermekten

imtina ediyorlar? Hep sıkıntılı zamanlarda mı gençler ortaya çıkacak” diyerek Yanal’a sitemkar mesajlar gönderdi.

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