Moussa Sow'dan Dick Advocaat'a: "Derbide şans verirseniz, pişman etmem"

Fiziksel açıdan iyi durumda olmadığı için performansı yeterli görülmeyen ve ligde tam 5 maçtır kulübeye hapsolan Moussa Sow, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Dick Advocaat’ın kapısını çaldı.

Hollandalı hoca ile bir görüşme yapan tecrübeli oyuncu derbide oynamayı gece yatarken bile düşlediğini dile getirirken, “Fiziksel açıdan problemlerim vardı. Bu yüzden kararlarınıza saygı duyuyorum. Ama şu anda kendimi çok iyi hissettiğimi ve bu derbide oynamak için her şeyi yapabileceğimi bilmenizi isterim. Kesinlikle beni oynatırsanız sizi pişman etmem. Mevkii fark etmez sadece sahada olmayı çok istiyorum. Bu maçta takımıma çok iyi katkı vereceğimi hissediyorum. Lütfen bana şans verin” ifadelerini kullandı.

‘DAHA UZUN BİR SÜRE VAR’

Teknik direktör Dick Advocaat ise oyuncusunun yaptığı bu konuşmadan fazlasıyla etkilenirken,”Maça daha uzun bir süre var. Bana sözle gösterdiğin bu isteğini antrenmanda da göster. Ben yine en adaletli kararı vermeye çalışacağım” yanıtını verdi. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow, kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek isterken, performansını yükseltmek adına büyük bir çaba gösteriyor.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL