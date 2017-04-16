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Dursun Özbek: "Ne yapıp edin, Fener’i yenin!"

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, kritik F.Bahçe derbisi öncesi Florya’ya giderek tüm takımı galibiyet için motive etti. Teknik direktör İgor Tudor ve futbolcularla görüşen Özbek, “Ne yapıp edin F.Bahçe’yi yenin” talimatı verdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:23:18 Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 09:38:50

Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için büyük öneme sahip olan Medipol Başakşehir maçını 4-0 kaybederek büyük bir şok yaşayan G.Saray, gelecek hafta çıkacağı F.Bahçe derbisine odaklandı.

Florya’da hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın dünkü idmanını başkan Dursun Özbek de takip etti. Florya’ya çıkarma yaparak tüm takıma moral vermek isteyen Özbek, herkesle tek tek tokalaşarak başarı dileklerinde bulundu.

Antrenman öncesi teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla bir araya gelen başkan, F.Bahçe maçının camia açısından önemine dikkat çekti.

Kulüp üzerinde oluşan baskının daha da artmaması için mutlaka galip gelmeleri gerektiğinin altını çizen Özbek’in, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu maçı alarak taraftarımızı mutlu edip, gelecek sezona umutla bakmalarını sağlayabilirsiniz. Size güvenim tam... Ne yapıp edin Fener’i yenin” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / Erhan Telli

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