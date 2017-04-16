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Twente: 3 - NEC Nijmegen: 0 | MAÇ SONUCU

Eredivisie'nin 31. haftasında Twente sahasında NEC Nijmegen'i 3-0 yenerken milli futbolcumuz Enes Ünal 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:35:53 Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 00:21:34

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 31. hafta maçında Twente sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.

12. dakikada Klich'in asistinde sahneye çıkan milli futbolcumuz Enes Ünal attığı golle Twente'yi devreye 1-0 önde götürdü.

Maçın 58. dakikasında bu kez Jensen'in golünün asistini veren Enes, 90. dakikada bir gol daha atarak 3-0'lık galibiyetle büyük rol oynadı. Enes Ünal son 8 maçta 7. golünü atarken, ligde ise toplamda 17. kez ağları havalandırdı.

Bu sonuçla Twente puanını 45 yaparken, NEC Nijmegen ise 28 puanda kaldı.

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