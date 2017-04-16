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Barcelona: 3 - Real Sociedad: 2 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 3-2 yenerek hafta içindeki Juventus ve hafta sonundaki Real Madrid maçları öncesi moral buldu

16 Nisan 2017 Pazar, 00:16:13 Güncelleme: 00:17:48

Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan Barcelona, 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.

Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Real Sociedad'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.

Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada, La Liga'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.

ATLETICO MADRID, İKİ PENALTI KAÇIRDI
Ligin diğer maçında Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı 3-0 yendi. Atletico'nun gollerini Yannick Ferreira Carrasco (Dk. 30 ve Dk. 46) ve Filipe Luis (Dk. 61) attı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Carrasco ve 89. dakikasında Thomas Partey, Atletico adına kazanılan iki penaltıyı kaçırdı.

Bu sezon penaltıyı gole çevirme konusunda ciddi sorunlar yaşayan Atletico, La Liga'da şimdiye kadar kazandığı 8 penaltıdan sadece 3'ünde ağları havalandırdı.

Teknik direktör Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında 18 Nisan'da deplasmanda İngiltere temsilcisi Leicester City ile oynayacakları maçı düşünerek Antoine Griezmann, Gabi ve Saul gibi önemli futbolcularını dinlendirdi.

Atletico Madrid, aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkartarak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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