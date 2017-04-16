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Günün transfer iddiaları (16.04.2017)

16 Nisan 2017 Pazar, 12:14:41

  • 1 Günün transfer iddiaları (16.04.2017)
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    İtalyanlar da Igor Tudor ile arası açılan Sneijder'i sayfalarına taşımaya başladı.

  • 2 Günün transfer iddiaları (16.04.2017)
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    Hollandalı oyuncunun, Mancini ile birlikte Milan'a gideceği ileri sürüldü. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz ve Tudor ile anlaşamayan Sneijder'in G.Saray'dan ayrılma kararı aldığı ve İtalyan hoca ile temasa geçerek, hangi takım olursa olsun, gelecek yıl kendisi ile çalışmak istediğini söyledi.

    (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer iddiaları (16.04.2017)
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    Başkan Muharrem Usta, Antalyaspor maçı öncesi Alanya ile Emre Akbaba  için masaya oturacak.

  • 4 Günün transfer iddiaları (16.04.2017)
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    Trabzonspor'un Alanya'dan 24 yaşındaki orta saha Emre Akbaba ve Kayseri'den 24 yaşındaki orta saha Deniz Türüç'ü transfer etmek istediği biliniyor. Bu iki oyuncudan Emre devre arasında talep edilmiş ancak Akdeniz ekibi 'Sezon sonu görüşürüz' diyerek açık kapı bırakmıştı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Antalya maçı öncesi Emre için görüşeceği belirtildi.

    (Fotomaç)

  • 5 Günün transfer iddiaları (16.04.2017)
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    Yeni sezonda Süper Lig’i domine edecek ve Aslan’ı yeniden Devler Ligi’ne taşıyacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, Bayer Leverkusen’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestirdi.

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