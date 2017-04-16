Günün transfer iddiaları (16.04.2017)

16 Nisan 2017 Pazar, 12:14:41 | Güncelleme: 12:27:03
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İtalyanlar da Igor Tudor ile arası açılan Sneijder'i sayfalarına taşımaya başladı.
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Hollandalı oyuncunun, Mancini ile birlikte Milan'a gideceği ileri sürüldü. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz ve Tudor ile anlaşamayan Sneijder'in G.Saray'dan ayrılma kararı aldığı ve İtalyan hoca ile temasa geçerek, hangi takım olursa olsun, gelecek yıl kendisi ile çalışmak istediğini söyledi.
(Fotomaç)
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Başkan Muharrem Usta, Antalyaspor maçı öncesi Alanya ile Emre Akbaba için masaya oturacak.
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Trabzonspor'un Alanya'dan 24 yaşındaki orta saha Emre Akbaba ve Kayseri'den 24 yaşındaki orta saha Deniz Türüç'ü transfer etmek istediği biliniyor. Bu iki oyuncudan Emre devre arasında talep edilmiş ancak Akdeniz ekibi 'Sezon sonu görüşürüz' diyerek açık kapı bırakmıştı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Antalya maçı öncesi Emre için görüşeceği belirtildi.
(Fotomaç)
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Yeni sezonda Süper Lig’i domine edecek ve Aslan’ı yeniden Devler Ligi’ne taşıyacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, Bayer Leverkusen’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestirdi.
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23 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak, Galatasaray taraftarıyla aradaki buzları eritmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, tüm imkanları seferber etmiş durumda. Özellikle Mayıs ayında Riva ve Florya projeleri kapsamında Emlak Konut’tan gelecek 350 milyon Lira’lık paranın bir bölümünün, bu transfere ayrılacağı öğrenildi.
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4 AY MEN CEZASI ALINCA... Yıllar önce Trabzonspor’la yaşadığı transfer krizi nedeniyle FIFA’dan 4 aylık men cezası alan Hakan Çalhanoğlu’nun saha yerine tribüne çıkması, başta Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devinin genç oyuncu konusunda geri adım atmasına yol açtı. Bu da, Galatasaray Yönetimi’ni bir hayli avantajlı kılıyor.
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ÜMİT AKBULUT'A TAM YETKİ Dünyaca ünlü isimleri Türkiye’ye getirmesiyle tanınan Ümit Akbulut’a, Hakan Çalhanoğlu konusunda tam yetki veren Sarı-Kırmızılılar, bu transfere “Zor ama imkansız değil” gözüyle bakıyor. Akbulut’un da yakın çevresine, “Galatasaray’a dünyaca ünlü bir yıldız getireceğim” diyerek, bu transfere açık kapı bıraktığı bildirildi.
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3 MİLYON EURO ALIYOR Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen’den yıllık net 3 milyon Euro ücret alıyor. Galatasaray Yönetimi, bu paranın daha da üzerine çıkarak milli futbolcuyu ikna etmeyi planlıyor.
(Fanatik)
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İsmi Karadeniz ekibi ile birçok kez anılan ancak yapılan görüşmeler sonrasında istediği yüksek rakam nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Serdar Taşçı yine gündeme geldi. Bu kez görüşme talebinin oyuncunun menajeri aracılığıyla geldiği ve Trabzonspor'un da bu talebe sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor. Trabzonsporlu yöneticiler de Taşçı ile ilgilendiklerini doğrularken, oyuncunun yine yüksek rakamlar talep etmesi durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını belirttiler.
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YAKINDAN İZLENİYOR Kısa süre önce Bayern forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıkları. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Durumu da yakından takip ediliyor. Spartak Moskova formasıyla 22 haftada 12 kez sahaya çıkan Serdar, diğer 10 maçın 7'sinde kulübedeydi. 1.86'lık savunmacı, istikrarlı oynayabileceği bir kulübe gitmeyi hedefliyor.
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PİŞMAN OLMUŞTU Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki stoper, Başkan Muharrem Usta ile görüşmesinde yüksek ücret istemiş ve anlaşma olmamıştı. Gurbetçi oyuncunun Trabzonlu olan babası Nihat Taşçı, yeniden Başkan Usta'yı arayarak oğlunun bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi.
(Fotomaç)
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Bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, diğer taraftan yeni sezonun transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın son hedefi, Napoli’nin 29 yaşındaki sol beki İvan Strinic.
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Teknik direktör İgor Tudor’un isteğiyle takibe alınan Hırvat futbolcu, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor. 1.86’lık boyuyla hava toplarında da etkili olan Strinic için, kulübü Napoli ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 4.5 milyon Euro civarında piyasa değeri olan tecrübeli futbolcunun, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanıyor.
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O DA GELMEK İSTİYOR... Napoli’de düzenli forma şansı bulamayan Strinic de, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. Tudor’la çalışmak istediği belirtilen Hırvat futbolcu, bu sezon Serie A’da 10 maçta 862 dakika forma giyebildi. Az süre bulmasına rağmen 2 asist yapan Strinic’i, İgor Tudor’un üçlü savunmanın solu için düşündüğü bildirildi.
(Fanatik)
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Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün gelecek sezon için prensip anlaşmasına varılan Evgen Khacheridi'nin menajeri Vadim Shablii ile buluşmak üzere Ukrayna'ya gitti.
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Shablii, Ergün'ü davetlisi olarak Zorya-D.Kiev maçına götürdü. Burada Dinamo Kiev'de oynayan kendi oyuncusu Mykola Morozyuk'u izlettirdi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ bek olmasına rağmen 2 gol ve 6 asistle oynadığını, tam Tudor'un aradığı 5'li orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak forma giyebileceğini anlattı.
(Fotomaç)
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Robin van Persie, Sarı-Lacivertliler’deki ikinci sezonunu geçiriyor. Hollandalı yıldız, yıllık 5.7 milyon Euro’luk (22.4 milyon TL) maliyetine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamadı.
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Yönetim, yeni sezon öncesi düşünülen büyük yapılanma öncesi, Van Persie’yle yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak istiyor.
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RvP için henüz teklif olmasa da Milan’ın Çinliler tarafından satın alınması, yönetimi heyecanlandırmaya yetti. İtalyan ekibi, daha önce Van Persie ile ilgilense de son dönemde ekonomik küçülmeye gittiği için teklif yapmamıştı.
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Yeni sahipleriyle birlikte eski günlerine dönmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan’ın, sezon sonunda harekete geçmesi Fenerbahçe’nin en büyük temennisi. Sarı-Lacivertliler, Van Persie’nin yüksek maaşı nedeniyle oyuncuyu bonservissiz göndermeyi bile kabul edebilir.
(Fanatik)
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Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılarından olan Cimbom'un eski stoperi Vedat İnceefe'den sarı-kırmızılı kulübe bir öneri gitti. İnceefe, Borussia Dortmund'un 21 Yaş Altı takımında forma giyen Burak Can Camoğlu'nun transfer edilmesini tavsiye etti. 1996 doğumlu gurbetçinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
(Fotomaç)
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Trabzonspor'un yeni transferlerinden olan Mas'ın Avrupa'dan talipleri çıkmaya devam ediyor.
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Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Valencia, Trabzonspor'un sol beki Mas'ı gündemine aldı. Bordo mavililerin, Mas için 4 milyon avro civarında bir rakam istediği ve bu rakamın altında olan tüm teklifleri reddedeceği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon avroya transfer edilen Mas'ın Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla 11 maça çıkan Mas, 1 gol kaydetti.
(Fanatik)
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Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrilirken olumsuz bir sonuç halinde Igor Tudor'un yanı sıra yönetimin de görevde kalması zor görülüyor.
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Olağanüstü bir seçim ihtimali nedeniyle iddialar havada uçuşurken başkanlık için en güçlü aday olarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırmış Faruk Süren görülüyor.
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Süren'in İnan Kıraç, Ünal Aysal başta camianın ileri gelenleriyle sürekli temas halinde olduğu belirtilirken ayrıca teknik direktörlük koltuğu için de Fatih Terim üzerinde durduğu ifade ediliyor.
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Hatta Süren'in Terim'den yeniden Galatasaray'ın başına geçmesi için söz bile aldığı sızan haberler arasında.
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Süren'in bombaları bununla da sınırlı değil.
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Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynayacak bir kadro kurmak isteyen eski başkanın, Barcelona'da sürekli tartışılan Arda Turan'ı da kaptan olarak takıma kazandırmak istediği iddialar arasında...
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Bununla birlikte Faruk Süren'in yönetimi de dev isimlerden oluşacak. Futbol şubesi, Abdurrahim Albayrak'a emanet edilecek.
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Futbol Federasyonu'nda görev yapan Ali Dürüst'e de teklif götürülecek.
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ETLE TIRNAK GİBİLER Süren'in Terim'le birlikte takımın başına gelmesi halinde Arda Turan'ı da Türkiye'ye getireceği ifade edilirken, Süren destekçileri, "Fatih hocayla, Arda bir araya gelmez" diyenlere ise, "Baba ile oğul arasında ayrılık olur mu, bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Zaten çoktan barıştı" şeklinde yanıt veriyor.
(Fotomaç)
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Sarı-lacivertlilerin mart ayında görüştüğü Gabigol’ün menajeri, ‘bekleyin’ demişti. Yeniden temas kurulan Ribeiro, “İnter kulübü nisan sonunda oyuncu için karar verecek. Sanırım bir ayrılık olacak. Sizinle o zaman görüşelim” yanıtı verdi.
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Yeni sezonda orta sahasına ve forvet hattına güçlü takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe, 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa Almeida'yı renklerine katmak için bir deneme daha yaptı. Sezon başında yüksek bonservis bedeli nedeniyle elden kaçan ve Santos'tan 30 milyon euro bedelle İnter'e geçen Brezilyalı forvet, Çizme'de tutunamadı. Bunu fırsat bilen Kanarya, oyuncunun menajeri Wagner Ribeiro ile geçen ay temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, "Şu an durum karmaşık. Bekleyin" yanıtı veren Ribeiro ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. Cevap bu kez daha doyurucu oldu.
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Ribeiro, "İnter, nisan sonunda Gabriel için bir karar verecek. Sanırım bir ayrılık görünüyor. Sizinle o zaman görüşelim. Şartlar oluşursa neden olmasın" dedi. İnter'in Gabigol'ü çok büyük ihtimalle kiraya vereceği öğrenilirken, bu durum oyuncunun F.Bahçe forması giymesi ihtimalini daha da güçlendiriyor. Brezilya basınına da ipuçları veren yapan menajer Ribeiro, "Gabriel, böyle devam ederse başka bir kulübe gidecek. Onunla İtalya dışından ilgilenen kulüpler var" ifadelerini kullandı. Sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayan Gabigol, İnter'de bu sezon sonradan oyuna girdiği 7 maçta sadece 88 dakika süre aldı.
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52 GOL ATTI Santos'ta 3 sezonda 138 resmi maça çıkarak 52 gol atan Gabigol, İnter'de kelimenin tam anlamıyla söndü. Brezilyalı yıldız, kendini yeniden ispatlamak için İtalya'dan ayrılmak istiyor. Tercihleri arasında Fenerbahçe güçlü bir seçenek olarak masada duruyor. (Fotomaç)
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Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için uğraşırken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu doğrultuda bir süre önce menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen Villarreal'in ünlü golcüsü Soldado için araştırmalara başlanırken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.
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Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordomavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor. (Fotomaç)