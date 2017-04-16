Günün transfer iddiaları (16.04.2017)

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İsmi Karadeniz ekibi ile birçok kez anılan ancak yapılan görüşmeler sonrasında istediği yüksek rakam nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Serdar Taşçı yine gündeme geldi. Bu kez görüşme talebinin oyuncunun menajeri aracılığıyla geldiği ve Trabzonspor'un da bu talebe sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor. Trabzonsporlu yöneticiler de Taşçı ile ilgilendiklerini doğrularken, oyuncunun yine yüksek rakamlar talep etmesi durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını belirttiler.