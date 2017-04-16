Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.



Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine, kulüp genel koordinatörü Levent Çifter ile divan kurulu üyelerinin yanı sıra Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER