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Christophe Jallet: Vodafone Arena'da bir korkumuz olmayacak

Lyon'un deneyimli sağ beki, 20 Nisan'da Beşiktaş'a karşı Vodafone Arena'da oynanacak çeyrek final rövanş maçı öncesi açıklamalar yaptı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:48:40 Güncelleme: 16:50:26

Beşiktaş - Lyon maçı öncesinde Fransız cephesinden ardı ardına açıklamalar geliyor.

Lyon'un tecrübeli savunmacısı Christophe Jallet, İstanbul'daki maçın seyircisiz olması ihtimali üzerine yorumlarda bulundu. 33 yaşındaki Jallet, "Eğer maç seyircisiz olursa, bizim için daha karışık olabilir. Metz'de seyircisiz oynadık ve bir şeyler eksikti. Ne olursa olsun, biz adapte olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR KORKUMUZ OLMAYACAK"
Arena'da tribünlerin dolu olması durumunda da kendileri için bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Stat dolu olursa da, bir korkumuz olmayacak. Üzerimize ekstra baskı koyup, korkunç şeyler olacağını söylememeliyiz. Oynanacak bir maç var, buna hazırlanmalıyız. Bunun gerisi bizi ilgilendirmez" diye konuştu. Beşiktaş - Lyon maçı, 20 Nisan günü 22:05'te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon 2 dakikada bulduğu gollerle temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

(Sporx)

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