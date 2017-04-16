Bastia deplasmanında Lyon'a şok! Futbolculara saldırdılar...

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Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi

16 Nisan 2017 Pazar, 21:36:52

  • 1 Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi
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    Bastia - Lyon maçı ev sahibi ekip taraftarlarının çıkardığı olaylar sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.

  • 2 Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi
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    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğradı. 

  • 3 Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi
    3 | 7

    Mücadele öncesinde Bastia taraftarlarının Stade Armand Cesari-Furiani tribünlerinden sahaya inmesi sonucu saldırısına uğrayan Lyonlu futbolcular, çıkış koridoruna kaçtı.

  • 4 Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi
    4 | 7

    Olaylar sonrası gecikmeli başlayan maçta ilk yarı 0-0 sonuçlanırken Bastia taraftarlarınca devre arasında yeniden bir saldırı gerçekleşti. 

  • 5 Bastia - Lyon maçı yarıda kaldı! Karşılaşma resmen ertelendi
    5 | 7

    Hakem Amaury Delerue yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmayı tatil etti.

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