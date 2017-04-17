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Valencia'dan Mas atağı

Valencia, Trabzonsporlu Emmanuel Mas'ı transfer etmek istiyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:45:36 Güncelleme: 09:48:03

Devre arasında 1.5 milyon Euro’ya San Lorenzo’dan transfer olduğu Trabzonspor’da kısa sürede kalitesini ispatlayan Emmanuel Mas, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Arjantinli sol bekle ilgilenen en ciddi takım olan Valencia’nın, menajeri aracılığı ile nabız yokladığı ifade edildi. Bordo-Mavili ekibin, Las Palmas’ın da listesinde yer alan 28 yaşındaki Mas için 4 milyon Euro’luk bir bonservis belirlediği kaydedildi.

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