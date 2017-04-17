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Şenol Güneş mest etti!

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:50:01

  • 1 Şenol Güneş mest etti!
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    Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki takım taraftarının tribünde yaşadığı kavga ve Fransız seyircilerin sahaya inmesi ile olayların tehlikeli boyutlara gelmesi maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu. 

  • 2 Şenol Güneş mest etti!
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    Gerilimin yatıştırılmasında başrolü oynayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in soğukkanlı yaklaşımlarıyla hem maçın Belçikalı gözlemcisi hem de İspanyol hakem Lahoz’u adeta mest ettiği ortaya çıktı... 

  • 3 Şenol Güneş mest etti!
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    90 dakika başlamadan önce Belçikalı gözlemci ile hakem Lahoz durum değerlendirmesinde bulunmak için her iki kulübün idari direktörleri ve teknik direktörleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

  • 4 Şenol Güneş mest etti!
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    Bu görüşmede her iki kulüp yetkililerine, “Ortam olayların yeniden alevlenmesine çok müsait... Maçı oynatmak istiyoruz ama oyuncular ve teknik heyetler kendine dikkat etsin. Taraftarları gerecek ve tahrik edece hareketlerden kaçınsın” uyarısı yapıldı.

  • 5 Şenol Güneş mest etti!
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    Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş’ten, “Her iki takım oyuncuları ve teknik direktörleri sahaya el ele çıksın ve saha ortasında taraftarları selamlasın” önerisi geldi. 

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