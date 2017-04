Okay Yokuşlu kendi rekorunu kıracak!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa en gollü sezonunu yaşayacak.



Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve bordo mavililerin sözleşmesini de 2020 yılına kadar uzattığı genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, bu sezon 1 gol daha kaydetmesi durumunda kendi rekorunu kıracak. 2015-16 sezonunda Kayserispor´dan 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor´a transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon ligde 2, kupada ise 3 gol kaydetti.



2014-15 SEZONUNDA 5 GOL ATTI



Bordo mavili takımda geçen sezon 2 gol kaydeden Yokuşlu, 2014-15 sezonunda Kayserispor forması ile 1´nci Lig´de 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 gole imza atmıştı. 2012-13 sezonunu golsüz tamamlayan Yokuşlu, 2011-12 sezonunda 3, 2010-11 ile 2009-10 sezonlarında ise 2´şer gol kaydetti. 2014-15 sezonunun ardından bu yıl kariyerindeki en gollü sezonu geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalan haftalarda 1 gol daha atması durumunda 6 gole ulaşacak ve bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.





EN ÇOK ASİST YAPTIĞI SEZON



Okay Yokuşlu, ayrıca bu sezon lig ve kupada 3 asistlik performans sergileyerek bu alanda da en verimli sezonuna ulaştı. Genç oyuncu bordo mavili takımda bu sezon 5 gol ve 3 asistle skora en çok katkı sağlayan oyuncular arasında yer aldı.



YANAL'DAN GENÇLERE İLGİ



Trabzonspor´da Teknik Direktör Ersun Yanal´ın, antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği öğrenildi. Son olarak altyapıdan Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme imzalayan bordo mavililerde deneyimli teknik adamın gençlerle antrenmanlarda özel ilgi gösterdiği, ayrıca takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını istediği belirtildi. Yanal´ın özellikle de Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun´un performanslarını yakından takip ettiği kaydedildi.