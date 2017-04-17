Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:58:22 | Güncelleme: 11:20:48
1
1|11
Beşiktaş'ta harikalar yaratan Talisca'nın Fenerbahçe'ye de teklif edildiği belirlendi.
2
2|11
Teklif bizzat Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'den gelmiş.
3
3|11
Fenerbahçe'ye daha önce Cristian Baroni ve Andre Santos'u getiren menajer Leita, Talisca'yı sezon öncesinde sarı-lacivertlilere getirdi.
4
4|11
O dönemde takımın başında olan Vitor Pereira'nın, "O tarz bir oyuncuya ihtiyacımız yok" diyerek yıldız futbolcuyu veto ettiği belirtildi.
5
5|11
Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın vetosu üzerine Talisca için harekete geçmemiş. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
6
6|11
MANU İDDİASI
Beşiktaş'ın sezon başında 2 yıllığına Benfica’dan kiraladığı Anderson Talisca’nın isminin son dönemde Manchester United ile birlikte anılmasının, Juan Mata transferiyle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.
7
7|11
25 milyon euroluk teklif gelmesi durumunda Benfica’nın sezon sonunda Talisca’yı başka bir kulübe satma opsiyonu olması nedeniyle, İngiliz kulübünün Mata’yı muhtemel transferde kullanabileceği ifade edildi. (Skorer)