FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:58:22

  • 1 Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
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    Beşiktaş'ta harikalar yaratan Talisca'nın Fenerbahçe'ye de teklif edildiği belirlendi.

  • 2 Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
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    Teklif bizzat Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'den gelmiş.

  • 3 Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
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    Fenerbahçe'ye daha önce Cristian Baroni ve Andre Santos'u getiren menajer Leita, Talisca'yı sezon öncesinde sarı-lacivertlilere getirdi.

  • 4 Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
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    O dönemde takımın başında olan Vitor Pereira'nın, "O tarz bir oyuncuya ihtiyacımız yok" diyerek yıldız futbolcuyu veto ettiği belirtildi.

  • 5 Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
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    Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın vetosu üzerine Talisca için harekete geçmemiş. (Fotomaç)

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